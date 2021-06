Er ist unsere EM-Hoffnung!

Kai Havertz trifft mit Deutschland im Achtelfinale auf England und reist mit dem DFB-Tross am Montag in seine neue Wahlheimat London. (EM 2021, Achtelfinale: England - Deutschland am Dienstag ab 18 Uhr im LIVETICKER)

Beim FC Chelsea hat sich der 22 Jahre alte Offensiv-Allrounder in der Premier League als Stammspieler etabliert und avancierte mit seinem goldenen Tor im Finale zum Champions-League-Helden.

Im laufenden Turnier traf er bereits zweimal. Als Hoffnungsträger und England-Kenner führte er vor dem ersten K.o.-Spiel Einzelgespräche mit Joachim Löw. (Alles Wichtige zur EM)

SPORT1 gab er wenige Stunden vor dem ersten Entscheidungs-Spiel ein Exklusiv-Interview!

SPORT1: Bei einer Autogrammstunde am Samstag fragte Sie ein junger Fan, wer Europameister wird? Sie sagten sofort: "Deutschland!" Wie überzeugt sind Sie wirklich von dieser Aussage?

Kai Havertz: Dahinter stecken 100 Prozent Überzeugung. Wir Spieler und der Staff glauben fest daran, dass wir Europameister werden können. Es wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Denn wir haben eine Top-Mannschaft, ein super Trainerteam und eine gute Mentalität. Wir müssen es nur schaffen, unsere Qualität abzurufen. Dann ist in den K.o.-Spielen alles drin für uns.

SPORT1: Verloren gegen Nordmazedonien, gezaubert gegen Portugal, gestrauchelt gegen Ungarn – ist Deutschland eine Wundertüte?

Havertz: Schwierig zu beantworten, aber was man auf jeden Fall sagen kann: Uns hat die Konstanz gefehlt. Gefühlt hat uns gegen kleinere Nationen oft die Überzeugung gefehlt und wir haben uns gegen sie schwerer getan als gegen die großen, weil die Räume nicht so offen waren. Wenn der Gegner hingegen mitspielt, haben wir mehr Räume. Das ist etwas ganz anderes als gegen Mannschaften zu spielen, die sich hinten einbunkern und auf Konter spielen. Das Spiel gegen Ungarn war ein Sinnbild dessen. Es ist aber noch nicht zu spät, um dieses Bild umzudrehen und es besser zu machen. (Alles Wichtige zum DFB-Team)

SPORT1: Dann ist England als Gegner von Vorteil?

Havertz: Es könnte gut für uns sein, wenn die Engländer das Spiel in die Hand nehmen. Andererseits verfügen sie über eine starke Defensive. Ich kenne die englischen Mannschaften mittlerweile. Sie verteidigen sehr gut. Aber die englische Nationalmannschaft ist in der Offensive stark. Deswegen wird es sicherlich ein sehr gutes Spiel, vor allem für den neutralen Zuschauer.

SPORT1: Vor welchem Engländer werden Sie Joachim Löw besonders warnen?

Havertz: Da kann ich nicht nur einen Spieler nennen. Marcus Rashford, Phil Foden, Mason Mount, Harry Kane – sie zählen aktuell zu den Besten im europäischen Fußball. Wir müssen im Verbund gut verteidigen und nicht nur einen, sondern gleich mehrere Spieler aus dem Spiel nehmen, weil sie alle Weltklasse-Niveau haben.

SPORT1: Wie ist England auf dem Platz?

Havertz: Es gibt unterschiedliche Spielertypen: Englische Defensiv-Reihen sind schwer zu bespielen. Alle Spieler sind sehr groß, robust und zweikampfstark. Vorne hast du Spieler wie Raheem Sterling oder Rashford, die schnell, quirlig, schussstark sind und eine feine Technik besitzen. Der englische Fußball ist definitiv anders als der deutsche oder spanische. Er ist viel körperbetonter und laufintensiver.

SPORT1: Ihr Spiel wirkt seit Ihrem Wechsel nach England auch verändert.

Havertz: Ja, denn ich musste mich anpassen. In den ersten sechs Monaten ist mir die Umstellung allerdings schwergefallen. Ich habe gemerkt, dass ich meinen Körper anders einsetzen muss, manchmal schlauer und robuster spielen muss. Es wird von mir auch erwartet, dass ich so spiele. (SERVICE: Der Spielplan der EM)

SPORT1: Sind Sie immer noch so ungern im Kraftraum?

Havertz: Ich bin einfach nicht der Muskelprotz, der nach dem Training jeden Tag in den Kraftraum geht. Es geht übrigens nicht darum, immer mehr Muskelmasse aufzubauen. Es gibt vielmehr viele Stabilisations-Übungen, die mir sehr geholfen haben, um auf dem Platz stabiler zu sein. Dadurch habe ich mich körperlich weiterentwickelt. In der englischen Liga muss man auf dem Platz stark sein.

SPORT1: Stark ist Harry Kane allemal. Würden Sie ihn mangels echter Stürmer in unserem Land gerne einbürgern?

Havertz: Ich würde nicht nein sagen (lacht). Er ist ein Top-Stürmer, der keine klassische und keine falsche Nummer neun ist. Er ist irgendwas dazwischen. Der holt sich die Bälle hinten ab, spielt tödliche Pässe nach vorne und ist in der Box brutal gut. Er hat einen super Torschuss und ein gutes Auge für die Räume. Für einen Innenverteidiger ist er schwer zu packen, weil er in die Tiefe läuft, kurz kommt und schießen kann. Nicht umsonst hat er in dieser Saison in der Premier League die meisten Tore erzielt und vorbereitet.

SPORT1: Sie haben bereits zwei Tore bei dieser EM geschossen, Kane dagegen ist torlos. Ist es von Vorteil, dass sich die Gegner anscheinend damit schwertun, sich auf den Aushilfs-Stürmer Havertz einzulassen?

Havertz: Ich lebe davon, dass ich nicht zu greifen bin und ausweichen kann. Dass ich viele Freiheiten auf dem Platz habe. Defensiv bin ich auf der halbrechten Seite eingebunden, offensiv bin ich auch rechts, aber ich darf kreativ sein. Ich kann in die Box gehen oder aus der Tiefe kommen. Am liebsten bin ich jedoch in den Zwischenräumen unterwegs – zwischen den Innenverteidigern und Sechsern. In den vergangenen ein bis zwei Jahren habe ich immer mehr Torgefahr ausgestrahlt. Das haben nach meinem Wechsel zum FC Chelsea auch viele Experten von mir verlangt. Es war immer mein Ziel, viele Tore zu schießen. Mir macht diese Position sehr viel Spaß.

SPORT1: Nach Ihren beiden Treffern haben Sie kaum gejubelt.

Havertz: Ich bin dreimal ins Netz gefallen und lag auf dem Boden (lacht). Gefühlt sind die Emotionen dann schon raus, wenn der Ball im Tor liegt und ich auch. Ich bin ein Freund davon, so zu jubeln, wie es mir passt. Wenn ich einen Sprint gemacht habe, dann verspüre ich nicht mehr das Verlangen, noch zur Eckfahne zu laufen. Wenn die Emotionen allerdings da sind, dann lasse ich sie auch raus. Wenn sie in dem Moment nicht da sind, dann eben nicht. Aber eines kann ich Ihnen versichern …

SPORT1: Jetzt sind wir gespannt.

Havertz: Ich freue mich wirklich von Herzen über jedes Tor! Auch, wenn es manchmal nicht so aussehen mag. Da gebe ich Ihnen recht (lacht).

SPORT1: Nicht zuletzt durch ihr Goldenes Tor in der Königsklasse ist die Erwartungshaltung an Sie immens. Wie gehen Sie damit um?

Havertz: Einerseits freue ich mich, weil mir das Feedback zeigt, dass ich in den vergangenen Wochen nicht allzu viel falsch gemacht habe. Andererseits muss ich meine Qualitäten in jedem Spiel beweisen. Zeige ich dann mal ein schlechtes Spiel, weiß ich sofort, dass es auch kritische Stimmen geben wird. Darüber mache ich mich aber nicht verrückt. Ich will Spaß am Fußball haben und mit dem Druck, immer abliefern zu müssen, kann ich sehr gut umgehen. Jetzt hoffe ich, dass meine gute Form noch die eine oder andere Woche anhält. (Alle EM-Spiele im Konferenzticker auf SPORT1.de)

SPORT1: Ihre Spielergeneration ist oft mit dem Handy in der Hand zu sehen. Wie viel lesen Sie über sich?

Havertz: Ich lese nicht ständig, was über mich und uns geschrieben wird. Ich weiß, wo ich herkomme, was mir wichtig ist im Leben, was mir guttut und hilft. Und ich tausche mich mit den Menschen aus, deren Meinung ich schätze. Das zählt für mich.

SPORT1: Herrscht denn Druck in Ihrem Vierer-Apartment im "Home Ground"? Schließlich wohnen Sie mit Ihrem Konkurrenten Leroy Sané sowie Antreiber Joshua Kimmich und Ihrem Freund Bernd Leno unter einem Dach.

Havertz: Wir sind eine Mannschaft und jeder wünscht dem anderen nur das Beste, wenn er spielt. Nur der Erfolg des Teams zählt. Zudem verstehe ich mich mit Leroy, Joshua und Bernd bestens. In unserem Haus entsteht keine Feindschaft, eher Freundschaft. Konkurrenzkämpfe gibt es bei uns nur auf dem Platz.

SPORT1: Sie werden oft mit zwei Legenden verglichen: Michael Ballack und Zinédine Zidane. Was hat Sie an diesen Spielern am meisten beeindruckt?

Havertz: Die Torgefahr von Ballack und die Finesse und Eleganz von Zidane. Ich wäre gerne ein Mix aus beiden.

