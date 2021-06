EM-Tipps heute am 20. Juni 2021: Prognosen und Wetten

Ganz Italien freut sich auf den dritten Auftritt seiner Nationalmannschaft am Sonntag in Rom gegen Wales. (EM 2021: Italien - Wales, Sonntag ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Zum 29. Mal in Folge blieb Italien gegen die Schweiz ungeschlagen. In beeindruckender Art und Weise unterstrich die Squadra Azzurra ihren Anspruch als Turnierfavorit bei der Europameisterschaft 2021.

In allen Mannschaftsteilen war Italien der Schweiz überlegen. Natürlich geht Italien nach den beiden klaren 3:0-Siegen gegen die Türkei und die Schweiz jetzt auch als Favorit gegen Wales ins Spiel.

Steht bei Italien wieder die Null gegen Wales?

Italiens Torwart Donnarumma musste gegen die Schweiz nur einmal seine Klasse unter Beweis stellen. Ansonsten unterband die italienische Abwehr jeden Angriffsversuch der Schweizer. 10 Spiele in Folge ist die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini damit ohne Gegentor.

Anders als in großen italienischen Zeiten des Ergebnisfußballs und des Catenaccios verschanzte sich Italien aber keineswegs hinter seiner starken Defensive. Als Deutscher kann man nur neidvoll über das vertikale Passspiel der Italiener staunen. Damit gewinnt Italien Platz und kommt zu Torchancen.

Wenn auch Insigne und Immobile größtenteils abgemeldet waren, besitzen auch die Mittelfeldspieler genug Torgefahr, wie Sassuolos Manuel Locatelli mit seinem Doppelpack bewies.

Reicht Wales' Kämpferherz gegen Italien?

Wer dachte, dass der Auftritt der Waliser bei der EM 2016 (Halbfinale) eine Eintagsfliege war, sieht sich spätestens nach dem beherzten 2:0-Sieg gegen die Türkei getäuscht. Wie im Eröffnungsspiel zeigte Wales einen großen Kampf und wurde nach dem 1:1 im Auftaktspiel gegen die Schweiz jetzt sogar mit drei Punkten belohnt. (Tabellen der EM)

Dabei hatte Gareth Bale sogar noch einen Elfmeter über das Tor gejagt. Auch Aaron Ramsey hätte seinem Führungstor noch weitere Treffer folgen lassen können. Die Defensive der Waliser war wie so oft unüberwindbar. In sieben der letzten 12 Länderspiele blieb Wales ohne Gegentor.

Allerdings kommt mit Italien jetzt eine ähnlich schwere Herausforderung auf die Waliser zu wie beim 0:3 vor der EM gegen Frankreich.

Mit Italien und Wales treffen jetzt zwei Abwehr-Spezialisten aufeinander. Beiden reicht ein Unentschieden, um ins Achtelfinale einzuziehen. Aber Wales hat mit vier Punkten auch als möglicher Gruppendritter sehr gute Karten auf das Weiterkommen. Denn Italien wird im dritten Heimspiel in Rom nur auf Sieg spielen.

Unser EM-Tipp beim Spiel Italien - Wales: 2:0

Wett-Tipps zum Spiel Italien - Wales

Italien ist mit einer Wettquote von nur 1.50 klarer Favorit gegen Wales, das von den Wettanbietern eine Siegquote von durchschnittlich 8.00 bekommt. Ein Unentschieden hat eine Quote von rund 4.00.

Nach den ersten Auftritten der Italiener erwartet man wahrscheinlich einen weiteren klaren Sieg. Allerdings ist die Quote für einen reinen Italien-Sieg zu niedrig. Wer Italien auch gegen Wales einen klaren Sieg zutraut, findet gefallen an einer Wette auf Italien mit Asian Handicap -1.5. Die Wette ist gewonnen, wenn Italien mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnt. Dafür gibt es eine Wettquote von rund 2.60.

Auch, wenn wir von einem Italien-Sieg ausgehen, sollte man Wales nicht unterschätzen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Bale und Co. über sich hinauswachsen.

EM-Tipps: Letzte Chance aufs Achtelfinale für Schweiz und Türkei

Die Erwartungen waren groß, die Realität sah anders aus. Sowohl die Türkei als auch die Schweiz waren von manchen als Geheimfavoriten gehandelt worden. Zumindest ein gutes Abschneiden und das Überstehen der Vorrunde schien für beide realistischer als für das kleine Wales. (EM 2021: Schweiz - Türkei, Sonntag ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Jetzt ist die EM 2021 für eine der beiden Mannschaften nach diesem Spiel sicher vorbei. Vielleicht sogar für beide, da Wales schon vier Punkte auf dem Konto hat und die Türkei maximal mit einem Sieg noch auf drei Punkte kommen kann.

Die Schweiz ließ sich beim 1:1 gegen Wales noch den sicher geglaubten Sieg nehmen und war beim 0:3 gegen Italien chancenlos. Ein Unentschieden dürfte für beide zu wenig sein. Dann hätte die Schweiz auch nur zwei Punkte und müsste darauf hoffen, dass in den anderen Gruppen zwei Gruppendritte noch schlechter abschneiden. Das ist zwar möglich, aber davon auszugehen wäre unter der Würde der Schweizer, die mit vielen Bundesliga-Spielern in Baku Favorit gegen die Türkei sind.

Die Türken enttäuschten bei beiden Spielen gegen Italien (0:3) und Wales (0:2). Kein Tor, kaum Torchancen und noch viel mehr mögliche Gegentore. Schon gegen Wales kündigte Sturm-Hoffnung Burak Yilmaz an, dass die türkische Nationalmannschaft zeigen wird, was in ihr steckt. Wenn das alles war, dürfte es auch gegen die Schweiz nicht zu einem Sieg reichen. (Ergebnisse und Spielplan der EM)

Geht man davon aus, dass die Türkei sich noch ein wenig steigern kann, ist zumindest ein Unentschieden drin. Denn auch die Schweizer haben in den ersten beiden Spielen keine Argumente geliefert, warum sie nun plötzlich ein Spiel gewinnen sollten.

Unser EM-Tipp zum Spiel Schweiz - Türkei: 1:1

Wett-Tipps heute: Schweiz - Türkei

Die Wettanbieter sehen die Schweiz mit einer Wettquote von rund 1.70 als Favorit in diesem Spiel. Eine Wette auf einen Schweizer Sieg hätte bei dieser Quote auch keinen Wert (Value), wenn die Schweizer Spieler sich zuvor in der Form ihres Lebens gezeigt hätten.

Viel attraktiver ist dabei die wesentlich höhere Wettquote von durchschnittlich 4.00 auf ein Unentschieden. Das Chancen-Risiko-Verhältnis ist damit bei einem Unentschieden wesentlich besser als bei einem Schweizer Sieg mit ähnlicher Wahrscheinlichkeit.

Auch ein Sieg der Türkei ist in diesem Spiel nicht ausgeschlossen. Die Wettquote von 5.00 dürfte allerdings nur eingefleischte Türkei-Fans zu einer Wette bewegen.

