Es war bereits 00.47 Uhr in Bukarest, als die pure Freude aus einer kompletten Mannschaft, ja einer ganzen Nation herausbrach.

Nur ein Mann behielt zunächst die Fassung. Yann Sommer stand als Einziger dort, ganz ruhig, der Blick fragend nach rechts, dann nach links, in Erwartung einer Verkündung, die über den Ausgang des Abends entscheiden würde.

Der Schweizer Keeper hob sogar mahnend den Arm, um die Ekstase seiner Mitspieler zu bremsen; immer noch unsicher, ob das, was er soeben vollbracht hatte, wirklich zählte.

Und was soll die Fußball-Geschichte sagen? Ja, es zählte, es zählte wirklich. Sommer hatte den entscheidenden Elfmeter der Franzosen gehalten und die Schweizer durch ein 8:7 nach dem Shootout ins Viertelfinale der EM katapultiert. (SERVICE: Der Spielplan der EM)

Während Kylian Mbappé traurig dreinschauend am Elfmeterpunkt zurückblieb, stürmte Sommer nun endlich in Richtung der Schweizer Fans, die Arme weit ausgebreitet, den Mund zum Jubel geöffnet, direkt hinter ihm seine Teamkollegen, die über den 32-Jährigen herfielen und ihn in einer Feiertraube begruben.

"Ich stehe immer noch ein bisschen neben mir", sagte der Sommer später beim ZDF. "Es war ein unglaublicher Fußballabend, wir haben sehr, sehr viel Moral und Herz gezeigt."

Tatsächlich war der ganze Abend eine Achterbahnfahrt für die Schweiz gewesen – mit dem Höhepunkt Elfmeterschießen, das eigentlich nicht die Paradedisziplin des Yann Sommer ist.

Der Gladbacher Nummer eins misst nur 1,83 Meter und gehört damit zu den kleinsten Torhütern Europas, der kleinste Torhüter des Turniers ist er definitiv.

Von 82 Strafstößen, die in seiner Karriere auf sein Tor kamen, konnte Sommer 19 entschärfen; kein Wert, der einen als Elfer-Killer gelten lässt.

Kramer: "Haben gezweifelt"

"Wir haben in der Runde schon daran gezweifelt, ob er einen halten kann", sagte selbst sein Gladbacher Teamkollege und ZDF-Experte Christoph Kramer.

Und dennoch gelang dem Ex-Baseler das Elfmeter-Meisterstück, beim Blick in die Vergangenheit indes nicht sein einziges dieser Art.

Am 14. November vergangenen Jahres hatte Sommer sogar zwei Strafstöße im Nations-League-Spiel gegen Spanien gehalten, beide geschossen (bzw. verschossen) durch Sergio Ramos. Die Partie war 1:1 ausgegangen.

Bei allem Respekt für die Nations League ist dieser Triumph über Frankreich aber von ganz anderem Wert. Für die Schweiz ohnehin, die in der vergangenen Zeit einige bittere Rückschläge in Achtelfinals großer Turniere hinnehmen musste,

2014 bei der WM in Brasilien, als Gegner Argentinien erst in der 118. Minute durch Angel Di María traf und damit das Schweizer Aus besiegelte.

Oder 2016 bei der EM in Frankreich, als die Eidgenossen im Elfmeterschießen an Polen scheiterten. Granit Xhaka verschoss damals den entscheidenden Ball vom Punkt.

Und ähnlich bitter war es 2018, als die Schweiz mit 0:1 an den Schweden scheiterten.

Sommer will De Niro anrufen

In diesem Jahr ist alles anders. Die Schweiz steht im Viertelfinale und darf sich auf die Begegnung mit Spanien am Freitag freuen. (EM: Schweiz - Spanien, Freitag ab 18 Uhr im LIVETICKER)

Möglich gemacht durch jenen Mann, der sich den Ablauf des Abends durchaus als Film vorstellen kann.

"Ich rufe nachher mal Robert De Niro an, ob er Lust hat, die Rolle zu spielen", erklärte Sommer lachend.

Ob De Niro, der mittlerweile 77 Jahre alt ist, als Keeper eine gute Figur abgegeben würde, sei mal dahingestellt – dass der Abend aber wie ein Filmstreifen abgelaufen ist, denkt nicht nur Yann Sommer.

So schrieb The Guardian in England von einem "Drehbuch", das Sommer "zerrissen" hätte; ein Drehbuch, das zunächst komplett für den "Wunderknaben" Mbappé und seine französische Clique geschrieben worden war, am Ende aber niemanden in den Kinosaal lockte.

Was die Menschen wirklich ansprach, war das, was Yann Sommer durch seine Parade produzierte. Ein Sieg von Klein gegen Groß, von David gegen Goliath, von Schweiz gegen Frankreich.

Oder letztlich, ganz pathetisch: von Yann Sommer gegen die Erwartung der ganzen Welt.

