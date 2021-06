Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der EM 2021 im Achtelfinale ausgeschieden.

Deutschland verlor mit 0:2 gegen England, die Ära von Joachim Löw ist damit beendet. Der Bundestrainer musste sich allerdings Kritik gefallen lassen, vor allem die fehlenden bzw. späten Wechsel sorgten für Verwunderung (Die Stimmen zum Spiel).

"Das ist ein bisschen ernüchternd. Man fühlt sich ohnmächtig", sagte Ex-Nationalspieler Michael Ballack in seiner Funktion als Experte bei MagentaTV über das deutsche Aus.

Ballack kritisiert Löw

Anschließend kritisierte er Löw. "Ich verstehe nicht, warum der Bundestrainer so lange wartet mit einer Umstellung", sagte Ballack.

Doch warum wechselte Löw - abgesehen von Serge Gnabry, der in der 68. Minute kam - erst in der 87. Minute? "Warum, weiß keiner", meinte Ballack: "Man konnte darauf warten, dass wir in Rückstand geraten."

Musiala-Wechsel "war Alibi"

Jamal Musiala, der im dritten Gruppenspiel gegen Ungarn entscheidende Akzente setzte, kam erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Zwei Minuten vor dem Ende, beim Stand von 0:2.

"Das bringt gar nichts", sagte Hertha-Manager Fredi Bobic bei MagentaTV – und war sich mit Ballack einig: "Das war Alibi, das bringt gar nichts."

Bobic weiter: "Du hast fünf Wechsel. Das muss sich der Bundestrainer vorwerfen lassen. Auch in der Vergangenheit waren seine Wechsel schon fragwürdig."

