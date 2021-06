Die englische Fußball-Legende Paul Gascoigne ist ein großer Fan von Phil Foden.

Er schaut dem jungen englischen Spieler liebend gerne zu, sagte "Gazza" erst kürzlich wieder, als er auf die neue Frisur des Offensivspielers angesprochen wurde. Foden hatte sich kurz vor der EM mit den Three Lions einen neuen Style verpassen lassen - was durchaus als Hommage an Gascoigne gewertet werden durfte.

Dieser lief bei der EM 1996 ebenfalls wasserstoff-blond auf.

Schon lange bevor sich die blondierten Fußballer optisch ähnelten, wurden sie miteinander verglichen. Wie Gascoigne, der 1996 mit England bis ins Halbfinale vorstieß, ist Foden ein begnadeter Kicker. Geht es nach Gascoigne hat der kommende Megastar von Manchester City sein einstiges Level aber noch nicht erreicht.

Der 54-Jährige, der während und vor allem nach seiner aktiven Karriere mit Alkohol-Problemen zu kämpfen hatte, erklärte im Podcast des ehemaligen englischen Nationaltorhüters David Seaman: "Niemand kann mit mir mithalten. Ich kann sie alle schlagen, mit geschlossenen Augen, mit einer Flasche Whiskey und ein paar Bacardi Breezers intus."

Gascoigne: Foden soll auch berühmten Jubel nachmachen

Dem 21-jährigen Foden empfahl er außerdem, nicht nur seine Frisur sondern auch gleich noch seinen Torjubel nachzumachen. "Wenn er trifft sollte er den Zahnarzt-Stuhl-Jubel machen." Gascoigne spielt damit auf seinen Jubel an, als er England 1996 gegen Schottland mit einem bis heute in Erinnerung gebliebenen Traumtor zum Sieg geschossen hatte.

Nach seinem Treffer hatte er sich auf den Boden gelegt, Jamie Redknapp and Alan Shearer spritzten ihm mit Wasserflaschen ins Gesicht. Es war die Reaktion der Spieler auf Medienberichte, nach denen diverse Spieler in der EM-Vorbereitung an Stühle gebunden und mit Alkohol "befüllt" worden sein sollen.

Gascoigne versicherte, dass er im Fall der Fälle auch für Foden bereitstünde: "Ich werde ihm den Cocktail in den Rachen gießen."