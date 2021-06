Dieser Mann ist schlichtweg ein Phänomen - und nähert sich unaufhaltsam den nächsten Meilensteinen: (SERVICE: Der Spielplan der EM)

Der EM Doppelpass mit Steffen Freund: Alles zum EM-Kracher Deutschland gegen Portugal - Sonntag 11 Uhr LIVE im TV und im Stream auf SPORT1

Cristiano Ronaldo schickt sich bei der Europameisterschaft erneut an, in Portugals Nationalmannschaft Geschichte zu schreiben. Der Superstar, unlängst zum ersten Spieler in der EM-Geschichte aufgestiegen, der an insgesamt fünf Turnier teilnahm (2004, 2008, 2012, 2016 und 2020), erzielte im zweiten Gruppenspiel gegen Deutschland die Führung für sein Land (15.). (NEWS: Alles zur EM)

Anzeige

Alle EM-Spiele: Alle EM-Spiele im Konferenzticker auf SPORT1.de

Damit baute der 36-Jährige seine Bilanz als alleiniger EM-Rekordtorschütze nicht nur auf nunmehr 12 Treffer aus. Ronaldo überwand nebenbei noch seinen Fluch in den Duellen mit dem DFB-Team, gegen das er zuvor im Abschluss stets leer ausgegangen war. (NEWS: Alles zum DFB-Team)

Ronaldo mit den nächsten Bestmarken

Ein Umstand, den auch Portugals Fußballverband auf Twitter freudig kommentierte, dazu einen imaginären Frage-Antwort-Dialog entsponn ("Cristiano hat gegen Deutschland nie getroffen" / Cristiano: "Halt mein Wasser").

Das Ganze war denn auch eine Anspielung auf den jüngsten Wirbel um einen Getränkehersteller: Ronaldo hatte am Montag während einer Pressekonferenz vor Portugals EM-Auftakt von gegen Ungarn zwei Flaschen Coca-Cola auf dem Podium aus seinem Sichtfeld geräumt, das Getränk erkennbar verschmäht.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Zurück zum Deutschland-Spiel: Der Goalgetter in Diensten von Juventus Turin, der mit seinem 41. Einsatz bei einem großen Turnier (EM und WM) seinen Allzeitrekord für einen europäischen Spieler nochmals steigerte, näherte sich damit auch einer weiteren Bestmarke. (EM: Alle Tabellen der EM 2021)

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Denn: Mit 106 Treffern in 149 Länderspielen ist Ronaldo nur noch zwei Treffer von der seit 2006 ewig erscheinende Bestmarke des früheren Bayern-Akteurs Ali Daei entfernt, der 109 Tore in 149 Länderspielen erzielte.

Die ewige EM-Torjägerliste im Überblick:

1. Cristiano Ronaldo/Portugal* 12 Tore

2. Michel Platini/Frankreich 9

3. Alan Shearer/England 7

4. Zlatan Ibrahimovic/Schweden* 6

4. Thierry Henry/Frankreich 6

4. Antoine Griezmann/Frankreich* 6

4. Patrick Kluivert/Niederlande 6

4. Nuno Gomes/Portugal 6

4. Ruud van Nistelrooy/Niederlande 6

4. Wayne Rooney/England 6

11. u.a. Mario Gomez/Deutschland 5

11. u.a. Jürgen Klinsmann/Deutschland 5

* aktueller Nationalspieler

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: