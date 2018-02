Rekordquote für SPORT1 in der laufenden Saison in der UEFA Europa League. Das 1:1 von Borussia Dortmund im Rückspiel bei Atalanta Bergamo (Hinspiel 3:2) bescherte SPORT1 mit 2,78 Millionen Zuschauern die besten Quote der laufenden Spielzeit. In der Spitze verfolgten sogar 3,27 Millionen das Remis der Schwarz-Gelben.

Die zweistündige Highlight-Sendung mit den weiteren Spielen, darunter auch das 0:2 von RB Leipzig gegen den SSC Neapel, verfolgten 1,1 Millionen Zuschauer.

Das Achtelfinale der UEFA Europa League live auf SPORT1

SPORT1 begleitet die beiden deutschen Klubs weiter durch den Wettbewerb und zeigt das Achtelfinal-Hinspiel am Donnerstag, 8. März, und das Achtelfinal-Rückspiel am Donnerstag, 15. März, live im Free-TV. Die Auslosung der Duelle, bei denen die deutschen Klubs auf hochkarätige Gegner treffen könnten, erfolgt am heutigen Freitagmittag und ist ab 12:45 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de zu sehen.