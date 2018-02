Trotz der Hypothek einer 1:3-Hinspiel-Niederlage hat Lorenzo Insigno vom SSC Neapel dem heimischen RB Leipzig vor dem Rückspiel der UEFA Europa League (Do., ab 19 Uhr im LIVETICKER) einen heißen Kampf angekündigt.

"Wir wollen beweisen, dass uns Europa nicht so egal ist, wie manche behaupten", sagte Insigne, der im Hinspiel von Trainer Maurizio Sarri nicht in die Starelf beordert wurde.

Der Tabellenführer der Serie A wolle "mit Boshaftigkeit und ein bisschen Wut in die Partie" gehen (DATENCENTER: Ergebnisse/Spielplan).

Dass sich Neapel voll auf die italienische Meisterschaft konzentriere, wies auch Sarri bei der Pressekonferenz am Mittwoch zurück: "Wir wollen den Willen aufbringen, dieses Spiel zu drehen."