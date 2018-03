Borussia Dortmund steht nach einer bitteren 1:2-Heimpleite gegen den FC Salzburg vor dem Aus in der Europa League. Die Stimmen aus dem Signal Iduna Park:

Peter Stöger: "Wir hatten in der Offensive sehr viel Leerlauf. Das war sehr dürftig. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass wir nicht in die Zweikämpfe gehen. Es gibt zum Glück noch ein zweites Spiel. Ausgeschieden sind wir noch nicht. Aber wir müssen uns natürlich ganz anders präsentieren. Wir haben die Qualität, in Salzburg zu gewinnen."

Marcel Schmelzer über...

das schwache Spiel des BVB: "Zu wenig Leidenschaft ist noch positiv ausgedrückt. Das war fast nichts, muss ich sagen. Wir hätten es uns einfacher machen können, wenn wir auch nur die Hälfte an Leidenschaft oder Energie, die wie i n Leipzig reingesteckt haben, auch heute gebracht hätten. Jetzt haben wir es um so schwerer im Rückspiel. das haben wir uns selbst eingebrockt. Das Problem war, dass wir es zugelassen haben, dass der Gegner mutiger wurde. Außerdem fehlt uns sehr viel Präzision im letzten Pass, um mal gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen.

das Foul an ihn vor dem 0:2: "Ich denke, dass es Foul war. Ich weiß nicht, was die UEFA da macht. Es sind so viele Leute drumherum, zumindeste derjenige, der zwei Meter daneben steht, kann es sehen."

Gonzalo Castro: "Wir haben es in der ersten Halbzeit nicht so schlecht gemacht. Dann haben wir die ersten 15 Minuten nach dem Seitenwechsel verschlafen. Wir wurden wieder bestraft und sind dann leider nicht mehr zurück gekommen. Für nächste Woche haben wir uns eine tierisch große Aufgabe gegeben. Ich fand, dass unser Engagement da war, aber manchen Spielern sieht man einfach an, dass sie viele Spiele in den Knochen hatten. Und das letzte Quäntchen Glück hat uns gefehlt. Im Rückspiel wird es genauso schwer wie in Bergamo, vielleicht einen Tick schwerer."

Maximilian Philipp: "Wir sind natürlich enttäuscht über das Ergebnis. Wir haben uns das ganz anders vorgestellt. Ich fan, dass wir uns das 2:2 verdient gehabt hätten. Ansonsten müssen wir es im Rückspiel besser machen."

Andre Ramalho (FC Salzburg): "Wir sind sehr stolz auf uns. Was wir heute geleistet haben, war wirklich unglaublich. Von der ersten Minute an wollten wir dieses Spiel unbedingt gewinnen. Es passiert nicht jeden Tag, dass man hier in Dortmund gewinnt. Dortmund hat alles versucht, mit vielen offensiven Spielern, aber wir haben sie sehr gut neutralisiert. Ich denke nicht, dass Dortmund schwach war, sondern dass wir ein gutes Spiel gemacht haben."