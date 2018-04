RB Leipzig winkt der größte Erfolg in der noch jungen Vereinsgeschichte.

Im Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Europa League bei Olympique Marseille (Do., ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM und im LIVETICKER) reicht den Sachsen schon ein Remis zum ersten europäischen Halbfinale der Vereinsgeschichte.

Beim 1:0-Sieg im Hinspiel vor eigenem Publikum hatte Angreifer Timo Werner in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das Siegtor für die Leipziger erzielt.

"Es wird sicherlich nicht einfach, aber 1:0 ist eine gute Ausgangsposition. Aber jeder weiß, was Marseille für ein Hexenkessel ist", sagte RB-Vorstandsvorsitzender Oliver Mintzlaff im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1.

Sollten die Sachsen am Donnerstag tatsächlich die nächste Runde erreichen, sind die Leipziger der erste Europacup-Neuling seit dem FC Villarreal in der Saison 2003/2004, der in einem Halbfinale steht.

Verzichten muss Trainer Ralph Hasenhüttl auf Konrad Laimer, der sich im Hinspiel am Oberschenkel verletzte. Wer den 20-jährigen Österreicher ersetzt, ist noch offen. Lukas Klostermann könnte von der linken Seite auf seine angestammte Position zurückkehren und der Brasilianer Bernardo Klostermanns Rolle einnehmen.

So können sie das Spiel zwischen Olympique Marseille gegen RB Leipzig LIVE verfolgen:

TV: SPORT1 und Sky

STREAM: sport1.de

TICKER: sport1.de