Die UEFA Europa League wartet auf ihren finalen Akt. Im diesjährigen Finale (16. Mai, ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) wird der Sieger 2018 ausgespielt.

Aktuell kämpfen der FC Arsenal, Atletico Madrid, Salzburg und Olympique Marseille um den Einzug ins Endspiel.

Mit RB Leipzig scheiterte der letzte deutsche Vertreter im Viertelfinale an Marseille.

SPORT1 fasst die wichtigsten Informationen zum Endspiel in der UEFA Europa League zusammen.

Wann findet das Finale 2018 statt?

Das Endspiel steigt am Mittwoch, 16. Mai 2018. Anstoß im Parc OL ist um 20:45 Uhr.

Wo steigt das Europa-League-Endspiel?

Erstmals ist Lyon Austragungsort für ein Finale in der UEFA Europa League. Der Parc OL in Frankreichs drittgrößter Statt war bereits Austragungsort für sechs Spiele bei der Europameisterschaft 2016.

Das Stadion ist Nachfolger des Stade de Gerland und befindet sich in der Gemeinde Decines-Charpieu etwa zehn Kilometer im Osten Lyons. Der Heimatverein Olympique Lyon bestritt am 9. Januar seine erste Partie in der neuen Arena.

Bei der Frauen-Weltmeisterschaft 2019 wird im Parc OL das Auftaktspiel und das Finale ausgetragen.

In welchen Stadien sind die kommenden Finals?

In der Saison 2018/2019 wird das Finale in Aserbaidschan stattfinden. Am 29. Mai 2019 treffen dann die Finalisten im Nationalstadion Baku aufeinander.

Der Austragungsort für das Jahr 2020 steht noch nicht fest. Als Bewerber sind das polnische Gdansk (Stadion Energa Gdansk) und portugiesische Porto (Estadio do Dragao) im Rennen. Die Entscheidung darüber fällt im Juni 2018.

Wer ist Rekordsieger in der UEFA Europa League?

Der FC Sevilla ist mit fünf Titel der alleinige Rekordhalter. Inter Mailand, Juventus Turin und der FC Liverpool bringen es jeweils auf drei.

Wer gewann im letzten Jahr?

Im Finale 2017 in Solna (Schweden) setzte sich Manchester United um Trainer Jose Mourinho 2:0 gegen Ajax Amsterdam durch. Paul Pogba (18.) und Henrikh Mkhitaryan (48.) erzielten die Tore für den Premier-League-Klub.

So können Sie das Finale der Europa League in Lyon LIVE verfolgen:

Live im TV: SPORT1

Live-Stream: SPORT1.de und Youtube

Live-Ticker: SPORT1 App und SPORT1.de