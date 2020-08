Shakhtar Donezk ist in das Halbfinale der Europa League eingezogen. Der ukrainische Meister setzte sich am Dienstag gegen den FC Basel im Viertelfinale mit 4:1 (2:0) durch. Donezk trifft am 17. August (21 Uhr) in Düsseldorf auf Inter Mailand, das am Montag Bayer Leverkusen bezwungen hatte. (Europa League: Shakhtar Donezk - Inter Mailand am 17. August ab 21 Uhr im LIVETICKER)

"Sie haben ein frühes Tor gemacht. Danach war es sehr schwierig für uns, weil Shakthar großartige Spieler, vor allem, wenn sie Raum haben" erklärte Basel-Verteidiger Silvan Widmer.

In der Schalker Arena erzielte Junior Moraes (2.) nach einer Ecke den frühen Führungstreffer für Donezk. Den Schuss von Taison (22.) lenkte Basels Fabian Frei mit dem Knie unglücklich ins eigene Tor. Alan Patrick (75./Foulelfmeter) und Dodo (88.) erhöhten. Ricky van Wolfswinkel (90.+2) traf für Basel. (SERVICE: Spielplan der Europa League)

Shakhtar war über weite Strecken deutlich überlegen und bestimmte die Partie gegen die Schweizer, bei denen der ehemalige Bundesligacoach Marcel Koller auf der Trainerbank saß. (Donezk - FC Basel: Der Ticker zum Nachlesen)

Sevilla setzt sich gegen Wolves durch

Auch Rekordsieger FC Sevilla hat das Halbfinale erreicht. Die Spanier setzten sich am Dienstag in Duisburg 1:0 (0:0) gegen die Wolverhampton Wanderers durch und treffen nun am Sonntag (21.00 Uhr) in Köln auf den englischen Rekordmeister Manchester United, der am Montag den FC Kopenhagen bezwungen hatte. (Europa League: FC Sevilla - Manchester United am So. ab 21 Uhr im LIVETICKER)

"Frustrierend. Das Last-Minute-Tor ist etwas, was uns zu oft passiert. Aber ich bin stolz auf die Jungs", erklärte Wolves-Trainer Nuno Espirito Santo nach der Partie. "Wir müssen hart an kleinen Details arbeiten, dass wir stärker werden." Kapitän Conor Coady übte Selbstkritik:"Wir haben auf dem Platz alles vermissen lassen."

Das entscheidende Tor für die Spanier, die insgesamt fünfmal in der Europa League beziehungsweise im Vorgängerwettbewerb UEFA Cup triumphierten, schoss Lucas Ocampos in der 88. Minute. Wolverhampton stand zuletzt in der Saison 1971/72 im Viertelfinale eines europäischen Wettbewerbs, damals verlor der Klub im Finale des UEFA Cups gegen Tottenham Hotspur. (Wolverhampton - Sevilla: Der Ticker zum Nachlesen)

Die beste Chance in der ersten Halbzeit hatte Wolves-Akteur Raul Jimenez, doch er scheiterte mit einem Foulelfmeter an Sevillas Torhüter Bono. Anschließend hatte Sevilla viel Ballbesitz, Großchancen waren allerdings Mangelware.