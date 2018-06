Trainer Jorge Sampaoli hat nach der 0:3-Pleite der argentinischen Nationalmannschaft gegen Kroatien bei der Fußball-WM 2018 den Unmut der Fans voll zu spüren bekommen.

Der 58-Jährige wurde laut Welt nach Abpfiff heftig attackiert. Zunächst flog eine Wasserflasche in Richtung Sampaolis.

Anschließend bespuckten einige argentinische Anhänger, die auf der Tribüne über der Coaching Zone gesessen hatten und nach vorne gestürmt waren, Sampaoli. Zudem kam es zu Tumulten, Ordner mussten eingreifen.

Nach dem Ende der Partie erklangen darüber hinaus Schmähgesänge im Stadion in Nischni Nowgorod, in denen Sampaoli verunglimpft wurde. Er wurde unter anderem als "Hurensohn" bezeichnet.

Sampaoli nimmt Messi in Schutz

Sampaoli selbst hat seine Spieler nach dem desaströsen Auftritt im zweiten Vorrundenspiel in Schutz genommen und sich selbst den größten Anteil an der Niederlage zugeschrieben.

"Ich bin verantwortlich für die Entscheidungen", sagte Sampaoli: "Dieses Spiel sollte uns Auftrieb geben, aber das hat es nicht."

Mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen steht der Vizeweltmeister vor dem Aus in der Vorrunde. Sorgen bereitet vor allem Superstar Lionel Messi, der in Russland bislang nicht in Schwung kommt. Auch dafür übernahm Sampaoli die Verantwortung. "Wir haben nicht das beste Team gefunden, um Messi zu unterstützen", sagte er: "Unser Matchplan ist nicht aufgegangen."

Argentinien hat dennoch weiterhin die Chance, ins Achtelfinale einzuziehen. Dafür benötigen Messi und Co. am Dienstag (20 Uhr im LIVETICKER) gegen Nigeria einen Sieg und sind zudem auf Schützenhilfe angewiesen.