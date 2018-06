Die deutsche Nationalmannschaft hat zum Auftakt in die WM in Russland eine überraschende 0:1-Niederlage gegen Mexiko kassiert. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Damit steht das Team von Bundestrainer Joachim Löw vor den weiteren Gruppenspielen gegen Schweden und Südkorea bereits mächtig unter Druck - das sah auch Mittelfeldstratege Toni Kroos so. (Der WM-Spielplan auf einen Blick)

SPORT1 hat Stimmen von ZDF und aus der Mixed Zone gesammelt. (Die Tabelle der Gruppe F)

Toni Kroos (Deutschland): "Wir haben in der ersten Halbzeit keine Lösung gefunden gegen das, was Mexiko gemacht hat. Sie haben clever zugestellt und nur da Platz gelassen, wo sie Platz lassen wollten. In der zweiten Halbzeit haben wir es etwas besser gemacht. Man hat gemerkt, dass Mexiko müde wurde und die Räume größer. Natürlich sind wir unter Druck jetzt, ohne Frage. Wir müssen wenn möglich sechs Punkte holen aus den letzten beiden Spielen."

Mats Hummels (Deutschland): "Wir haben wie gegen Saudi-Arabien gespielt, nur gegen einen besseren Gegner. Wenn sieben oder acht Mann offensiv spielen, ist es klar, dass die offensive Wucht größer ist, als die defensive Stabilität. Das, was ich intern oft anspreche, fruchtet anscheinend noch nicht so ganz. Unsere Absicherung steht nicht gut. Oft sind nur Jerome und ich hinten. So haben sie uns heute gnadenlos ausgekontert. Der Weckruf war zu spät. Wir müssen zwei Spiele gewinnen, sonst war es das bei der WM. Wir hatten gegen Saudi-Arabien eigentlich unseren Weckruf. Ich verstehe nicht ganz, warum wir heute so gespielt haben, obwohl wir vor sieben Tagen erst einen Schuss vor den Bug bekommen haben."

...auf die Frage, ob er ein Vorrundenaus befürchte: "Wenn wir weiter so spielen, ja. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass wir besser spielen."