Argentinien hat das WM-Aus in der Vorrunde gerade so verhindert. Trifft es am Mittwoch eine andere Fußball-Großmacht?

Brasilien könnte am letzten Gruppenspieltag theoretisch ausscheiden - bei einer eigenen Niederlage und mindestens einem Remis der Schweiz. Neymar und Co. denken jedoch gar nicht daran, sich gegen Serbien (20 Uhr im LIVETICKER) eine Blöße zu geben.

Im Parallelspiel treffen die Schweiz und Costa Rica, das bereits vorzeitig gescheitert ist, aufeinander (20 Uhr im LIVETICKER).

Die Konstellationen in Gruppe E

Nach zwei absolvierten Spielen liegt Brasilien mit vier Punkten und 3:1 Toren auf Rang eins. Die Eidgenossen belegen mit der gleichen Punktanzahl Platz zwei, haben jedoch ein Tor mehr kassiert. (Tabelle der Gruppe E)

Serbien hat als Dritter mit drei Zählern bei einem Torverhältnis von 2:2 noch alle Chancen aufs Achtelfinale. SPORT1 erklärt, welches Team bei welchen Ergebnissen weiter kommt.

BRASILIEN erreicht das Achtelfinale...

...bei einem Sieg gegen Serbien.

...bei einem Remis gegen Serbien.

...bei einer Niederlage gegen Serbien, wenn die Schweiz Costa Rica unterliegt und Brasilien am Ende den direkten Vergleich gewinnt (Kriterien siehe unten).

Die SCHWEIZ erreicht das Achtelfinale...

...bei einem Sieg gegen Costa Rica.

...bei einem Remis gegen Costa Rica.

...bei einer Niederlage gegen Costa Rica, wenn Serbien gegen Brasilien verliert.

...bei einer Niederlage gegen Costa Rica, wenn Serbien und Brasilien Unentschieden spielen und die Schweiz den direkten Vergleich mit Serbien gewinnt.

...bei einer Niederlage gegen Costa Rica, wenn Brasilien gegen Serbien verliert und die Schweiz den direkten Vergleich mit Brasilien gewinnt.

SERBIEN erreicht das Achtelfinale...

...bei einem Sieg gegen Brasilien.

...bei einem Remis gegen Brasilien, wenn die Schweiz gegen Costa Rica verliert und Serbien den direkten Vergleich mit der Schweiz gewinnt.

REGLEMENT

Für die Ermittlung der Tabellenplatzierung werden folgende Kriterien in der angegebenen Reihenfolge angelegt:

1. Punktzahl aus allen Gruppenspielen

2. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

3. Anzahl der erzielten Tore aus allen Gruppenspielen



Kann nach Anlegung dieser Kriterien keine Entscheidung ermittelt werden, entscheidet:

1. die Anzahl der Punkte aus dem direkten Vergleich

2. die Tordifferenz aus dem direkten Vergleich

3. die Anzahl der Tore aus dem direkten Vergleich

4. Fair-Play-Wertung, ermittelt anhand der Anzahl Gelber und Roter Karten in allen Gruppenspielen

5. das Los