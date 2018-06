Cristiano Ronaldo klatschte seine Mitspieler ab, machte am Ende einer Zitterpartie aber alles andere als ein zufriedenes Gesicht.

Kein Sieg, einen Elfmeter verschossen - und zur Strafe jetzt Uruguay: Ronaldo und seine Portugiesen stehen bei der WM in Russland im Achtelfinale, bekommen es nach dem 1:1 (1:0) gegen zähe Iraner dort aber mit der bisher besten Mannschaft der Vorrunde zu tun. (Diese Teams stehen im Achtelfinale)

Die unangenehmen Uruguayer hatten sich in der Gruppe A souverän mit neun Punkten und 5:0 Toren durchgesetzt. Portugal verspielte Rang eins in der Gruppe B unter anderem durch einen von Ronaldo vergebenen Strafstoß (53.). "Das Wichtigste ist, dass wir weiter sind", sagte Portugals Joao Mario.

Iran fehlt ein Tor zur Sensation

Irans guter Torhüter Ali Beiranvand parierte den Schuss des Weltfußballers, der zuvor selbst gefoult worden war. Den wunderschönen Führungstreffer von Ricardo Quaresma (45.), per Außenrist-Schuss, glich Karim Ansarifard vor 41.685 Zuschauern in Saransk in der Nachspielzeit (90.+3) per Handelfmeter nach Videobeweis aus.

Iran ist dennoch ausgeschieden, ein weiteres Tor fehlte, um die Portugiesen von Platz zwei zu verdrängen. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Bildergalerie Torjäger der WM 2018 in Russland 16 Bilder

Die große Chance hatte Mehdi Taremi , der in letzter Minute einen Schuss an das Außennetz setzte.

Portugal trifft auf Uruguay

Portugal war vor vier Jahren in Brasilien noch in der Vorrunde gescheitert. Gegen Uruguay spielt der Europameister am Samstag in Sotschi. (SERVICE: Die Tabelle der Gruppe B)

In der Nacht vor dem Spiel hatten die Anhänger der Iraner nichts unversucht gelassen, Ronaldos Vorbereitung zu stören.

Um 23.00 Uhr waren etwa 50 Fans vor dem Hotel der Portugiesen erschienen - dort machten sie mit Vuvuzelas und einer Trommel derart viel Lärm, dass Ronaldo persönlich an seinem Zimmerfenster erschien und den Kopf auf die flachen Hände legte, um zu signalisieren: Ich möchte schlafen. Die Menge jubelte - und lärmte weiter. (Der WM-Spielplan und alle Ergebnisse im Überblick)

Ronaldo wirkte durchaus frisch nach der nächtlichen Störung. Er wechselte häufig die Seiten, ließ sich auch mal ins Mittelfeld fallen, forderte den Ball, agierte aber zunächst auch ein wenig glücklos. Sein härtester Gegenspieler saß auf der Bank: Carlos Queiroz, Trainer der Iraner, ein Portugiese, kennt Ronaldo seit der gemeinsamen Zeit bei Manchester United und bei Portugal nur allzu gut.

Iran stabil in der Defensive

Portugal versuchte es mit Pässen, Pässen und nochmal Pässen. Ronaldo und der ebenfalls emsige Quaresma suchte aber zunächst vergeblich nach einer Lücke. Iran stand gut in der Abwehr, die Innenverteidiger gewannen beinahe jedes Kopfball.

Die wenigen Konter verpuffen allerdings. Dafür, dass "Team Melli" das Spiel gewinnen musste, um das Achtefinale zu erreichen, war das wie schon gegen Spanien zunächst ein bisschen wenig.

Nach einer guten halben Stunde besaß der Iran dann doch eine gute Gelegenheit: Eine Freistoßflanke von Alireza Jahanbakhsh köpfte Ezatolahi aber in die Arme von Torhüter Rui Patricio (34.).

Ronaldo suchte unterdessen ständig das Gespräch mit den Mitspielern, gestikuliert viel. Ein Fernschuss von ihm (40.), fast schon aus Verzweiflung, war leichte Beute von Beiranvand. Gegen Quaresmas Schuss war er machtlos.

Dafür hielt Irans Torhüter Ronaldos Strafstoß und seine nun arg gereizte und aufgebrachte Mannschaft damit im Spiel. Der Iran wollte danach, traf auch, aber für das Achtelfinale reichte es nicht mehr.

-----

Lesen Sie auch:

Spanien verhindert Debakel

Suarez crasht Russlands Party