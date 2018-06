Michel Salgado hat sich in seiner aktiven Karriere vor allem bei den Fans von Real Madrid einen guten Namen gemacht. Als rechter Außenverteidiger gewann der heute 42-Jährige zweimal die Champions League und viermal den nationalen Meistertitel.

SPORT1 traf den 53-maligen Nationalspieler und WM-Teilnehmer 2002 und 2006 bei einem Sponsorentermin von "Betfair" in London. Im Interview nennt Salgado seine WM-Favoriten und spricht über Rachegelüste der Brasilianer.

Vor dem ersten Gruppenspiel der Spanier gegen Portugal (ab 20 Uhr im LIVETICKER) schwärmt er außerdem von der spanischen Nationalmannschaft.

SPORT1: Herr Salgado, trotz des Wirbels um die Entlassung von Trainer Julen Lopetegui könnte die spanische Nationalelf einer der WM-Protagonisten werden. Was zeichnet sie aus?

Michel Salgado: Momentan gibt es ein wunderbares Gleichgewicht zwischen erfahrenen Spielern wie Gerard Pique, Sergio Ramos, Sergio Busquets, Jordi Alba und jungen Spieler, die neu dazugekommen sind. Tolle Spieler wie David de Gea, Isco oder Alvaro Odriozola. Wenn man alle kombiniert, verändert sich die Struktur der Nationalmannschaft, aber dieser Übergang ist fließend. Es ist eine tolle Mischung, die versuchen wird, die WM zu gewinnen. Das Beste aus allen spanischen Teams wird gerade herausgeholt.

SPORT1: Wer sind Ihre WM-Favoriten?

Salgado: Viele Mannschaften sind auf dem gleichen Level. Es ist wahrscheinlich das ausgeglichenste Turnier der letzten fünf Jahre. Bei den europäischen Teams muss man drei besonders hervorheben: Deutschland, Frankreich und Spanien. Und dann gibt es natürlich noch Argentinien und vor allem Brasilien. Sie haben eine gute Balance und eine magische Sturmspitze. Argentinien hat Lionel Messi im Team - und nur mit ihm auf dem Platz könnten sie schon gewinnen. Auch Portugal muss man beachten. Und England sollte man nicht abschreiben, schließlich haben sie die Premier League.

SPORT1: Bei jeder Weltmeisterschaft gibt es Überraschungen. Welches Team wird die Welt verblüffen?

Salgado: Vielleicht Kolumbien oder Uruguay, südamerikanische Spieler wissen, was man tun muss, wenn der wahre Wettbewerb beginnt. Belgien stellt den Geheimfavoriten hinsichtlich der Qualität. Sie haben großartige Einzelspieler, die jede Eins-zu-Eins-Situation gewinnen. Aber die Frage ist, ob die Trainer Roberto Martinez und Thierry Henry die Qualitäten aller Spieler zu einer geschlossenen Mannschaft vereinen können, die auch verteidigen kann. Auf die Überraschung von Belgien haben wir bei der letzten Europameisterschaft auch gewartet, aber sie kam nie. Also müssen wir abwarten, was Martinez anstellen wird. Belgien wäre meine liebste Wahl als Geheimtipp.

SPORT1: Wer sind die Superstars der WM? Welche neuen Helden könnten während der WM in Erscheinung treten?

Salgado: Die größten Namen sind immer noch Messi, Ronaldo und Neymar. Wir sollten es genießen, Messi und Ronaldo noch möglichst lange spielen zu sehen. Neymar ist in einer anderen Situation. Es ist gut dass er sich zwei Monate von seiner Verletzung erholen konnte. Er wird in Topform sein, körperlich und geistig, damit kann man rechnen. Antoine Griezmann war der beste Spieler der EM 2016, er muss auch genannt werden.

SPORT1: Und James Rodriguez?

Salgado: Nein, James nicht. Er war eine Überraschung bei der WM, aber ich finde nicht, dass er auf dem selben Level ist, wie die vorher genannten Spieler. Auch der Qualitäts- und Technikstufe schon, aber geistig gesehen ist er noch nicht dort. Trotzdem ist er ein toller Spieler. Es wird Überraschungen geben, aber letztendlich werden alle Augen auf die Stars gerichtet sein.

Spaniens Trainer-Beben spaltet die Fußball-Welt

SPORT1: Was zeichnet Brasilien aus?

Salgado: Die Selceao hat eine starke Mannschaft, ich mag ihre Spielweise. Sie hat ihr Mittelfeld verbessert, das sah man bei dem Spiel gegen Kroatien und in der Qualifikation. Sie erinnert mich wieder an die Mannschaft, die 2002 die WM gewonnen hat: Drei Mittelfeldspieler, die hart arbeiten und die Stabilität geben und drei Stürmer, die den entscheidenden Unterschied in einem Spiel machen können. Brasilien wird sich für das 1:7 gegen Deutschland im eigenen Land rächen wollen. Sie haben schon bei Olympia gegen die DFB-Elf gewonnen, jetzt wollen sie mehr. Auch um die Fans zufrieden zu stellen und abzurechnen.