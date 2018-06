Mit einem famosen 5:0 ist die russische Nationalmannschaft in die Heim-WM gestartet. Gegner Saudi-Arabien hatte nicht den Hauch einer Chance.

Die heimische Presse ist von der Leistung der Sbornaja begeistert und sendet direkt Liebesgrüße an die Spieler.

SPORT1 hat die wichtigsten Pressestimmen zum Eröffnungsspiel der Fußball-WM zusammengefasst:

RUSSLAND

Sport-Express: "Russland, gib uns fünf! Wir lieben euch! Fünf zu Null! Das ist ein Schock! Man hatte Russland schon vor dem Eröffnungsspiel begraben, aber sie haben ein geistreiches Spiel abgeliefert und gezeigt, dass sie voll und ganz zum Kampf bei der WM bereit sind."

"Danke, Männer. Weiter so! Man kann aufatmen! Der erste Sieg ist eingefahren. Und das gleich mit einer Verwüstung. Der Sieg war vorhersehbar, aber trotzdem unerwartet, und genau deshalb gleich doppelt so erfreulich. Quatsch - nicht doppelt, es war fünfmal so schön so zu gewinnen! Trotz des schwerfälligen Starts der russischen Mannschaft, Hauptsache sie haben daran gearbeitet. Das 5:0 ist die beste Belohnung. Gut gemacht!"

Sports: "Russland spielt wie Atletico. Ein perfektes Spiel. Von der Spielweise her hatte der Gegner mehr Ballbesitz. Wir haben den Ball abgegeben, aber nicht unser Revier. Saudi-Arabien hatte 52 Prozent Ballbesitz, aber bei den Pässen im gegnerischen Strafraum war Russland klar besser. Golowin, ein wahrer Traumkerl. Unser bester Spieler."

Match: "Russland beginnt und gewinnt."

Sportfm: "Russland zerlegt Saudi-Arabien."

Eurosport Russland: "Die Kraft der Aufstellung. Tschertschessow hat die Hater zum Schweigen gebracht. Mit schnellen Flanken und einer Prise Magie. Besser gesagt, einer Prise von Golowin."

TASS: "Russland spaziert mit einem 5:0 beim WM-Eröffnungsspiel über Saudi-Arabien hinweg."

RT: "Russland eröffnet WM mit dominanten 5:0 Sieg gegen Saudi-Arabien."

ENGLAND

The Guardian: "Russland stürmt dank Doppelpack von Denis Tscheryschew zum 5:0-Sieg gegen Saudi-Arabien."

Daily Mail: "Russlands alte Jungs haben beim WM-Auftakt wenig zu tun und schmettern alle saudi-arabischen Herausforderungen ab."

"Die WM-Gastgeber legen einen Traumstart hin - Juri Gasinski, Denis Tscheryschew, Artem Dschjuba und Alexander Golowin feuern Russland zu eindrucksvollem Sieg im Eröffnungsspiel."

Moscow Times: "Russland dominiert die Saudis mit 5:0 im ersten WM-Spiel."

SPANIEN

La Nacion: "Postkarte vom 1. Tag der WM. Liebesgrüße aus Russland."

Marca: "Als ob sie zu Hause wären."

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport: "Party in Moskau, russisches Spektakel beim Debüt."

ÖSTERREICH

Kronenzeitung: "5:0! Gnadenloser russischer Bär führt Saudi-Arabien vor."

SCHWEIZ

Blick: "Saudis gehen in Moskau unter - Gastgeber eröffnen WM mit Tor-Party!"

BELGIEN

Het Laatste Nieuws: "Körperlich stärkere Russen versohlen Saudi-Arabine den Hosenboden."

NIEDERLANDE

De Telegraaf: "Gastgeber Russland legt bei WM einen Blitzstart hin."