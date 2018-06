Schwedens Trainer Janne Andersson hat das Verhalten einiger deutscher Nationalspieler und Offizieller scharf kritisiert.

Seiner Ansicht nach hatten sich die DFB-Spieler nach dem dramatischen Last-Minute-Sieg am Samstag respektlos verhalten.

"Einige der Deutschen fingen an zu feiern, indem sie in unsere Richtung liefen und Gesten machten. Das hat mich sehr geärgert, das war respektlos", schimpfte Andersson.

Seine Mannschaft habe "90 Minuten gekämpft, wenn dann der Schlusspfiff ertönt, schüttelt man sich die Hand und verhält sich nicht so. Ich habe mich wirklich sehr darüber geärgert."

Deutschland entschuldigt sich

Gregor Behlau, Leiter des Büros der deutschen Nationalmannschaft, war nach dem späten Siegtreffer durch Toni Kroos jubelnd mit geballter Faust in Richtung gegnerische Bank gestürmt und hatte durch diese Geste einen Tumult ausgelöst.

Schwedens Stürmer-Star Emil Forsberg stimmte seinem Trainer zu: "Das war Mangel an Respekt, ein ekelhaftes Verhalten!" sagte er dem Fernsehsender TV4.

Der Leipziger bestätigte jedoch auch, dass sich die deutschen Akteure bei den Schweden entschuldigten. "Sowas macht man nicht, aber es ist fair, dass sie danach reingekommen (in die Kabine, Anm. d. Red.) sind."

Dort legte Andersson ebenfalls nach: "Man sollte den Gegner, mit dem man 95 Minuten gefightet hat, nicht so verhöhnen. Das ist echt schwach."

DFB-Manager Oliver Bierhoff gab zu: "Die Gefühle und Emotionen sind ein bisschen übergeschwappt." Allerdings ärgerte auch Bierhoff sich über den Gegner: "Ich hatte Diskussionen mit den Schweden. So ein destruktives Spiel und Zeitspiel sollte nicht belohnt werden", sagte er in der ARD.

Kroos rettet DFB-Team in Nachspielzeit

Deutschland hatte gegen Schweden in Unterzahl in der 95. Minute durch Toni Kroos den 2:1-Siegtreffer erzielt und den ersten Sieg bei der WM in Russland geholt. (Tabelle der Gruppe F)

"Der Sieg kam in der Nachspielzeit und in Unterzahl zustande. Letztendlich war es schon auch verdient, weil wir an uns geglaubt haben, drangeblieben sind. Wir haben eine gute Moral bewiesen", lobte Bundestrainer Joachim Löw seine Mannschaft.

Mit dem Sieg belegt Deutschland in der Gruppe F hinter Mexiko den zweiten Platz vor Schweden. Mit einem weiteren Erfolg im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea (Mittwoch, 16 Uhr im LIVETICKER), kann der Titelverteidiger den Sprung in die K.o.-Runde schaffen.