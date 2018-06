Liebe SPORT1-User,

das Warten hat ein Ende. Heute beginnt mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Russland und Außenseiter Saudi-Arabien die FIFA WM 2018 in Russland.

Es ist ein Turnier, das seit der Vergabe vor acht Jahren kritisch beäugt wurde. Es soll aber trotz aller berechtigten Kritik an der Menschenrechtslage im Riesenreich von Präsident Wladimir Putin für viele Menschen rund um den Globus auch ein Fußballfest werden.

Die ersten spektakulären Schlagzeilen schrieb die WM schon einen Tag vor ihrem Start. Mitfavorit Spanien entließ noch vor Turnierbeginn Trainer Julen Lopetegui wegen dessen Wechsel zu Real Madrid nach der WM. Bei SPORT1 waren Sie auf allen Plattformen hautnah dabei, als diese überraschende Nachricht die Fußball-Welt in Aufruhr versetzte. Im Liveticker auf SPORT1.de und in der App, live auf Youtube in unserer Liveshow "#wirfuer5" und mit allen Hintergründen bei WM Aktuell im TV.

Es war ein perfektes Beispiel dafür, was wir für Sie vorbereitet haben, damit Sie in den kommenden viereinhalb Wochen nichts rund um die WM verpassen. SPORT1 berichtet unter dem Motto "#wirfuer5" über das Fußballhighlight des Jahres. Und dabei begleiten wir als führende 360°-Sportplattform das komplette Turnier auf all unseren Plattformen.

Damit Sie gut gerüstet in den Turnierauftakt starten können, haben wir Ihnen hier noch einmal die zentralen Säulen unserer Berichterstattung zusammengefasst. Viel Spaß mit der WM 2018 - und viel Spaß mit SPORT1. Wir sind bereit und können kaum erwarten, dass der Ball auch wirklich rollt.

- Die FIFA WM 2018 auf SPORT1

Neben dem CHECK24 WM Doppelpass können sich alle Fußballfans auf die tägliche News-Sendung WM Aktuell und die tägliche Liveshow #wirfuer5 auf SPORT1.de und YouTube freuen. Zudem bietet SPORT1 Highlight-Videos zu allen 64 Spielen der FIFA WM 2018 an, die bereits 45 Minuten nach Abpfiff auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps kostenlos aus Deutschland abrufbar sind.

Ivo Hrstic, Chefredakteur Digital und Director Digital von SPORT1: "Die crossmediale Berichterstattung rund um die Weltmeisterschaft in Russland ist für SPORT1 der Höhepunkt im Super-Sportjahr 2018. Durch unseren plattformübergreifenden Ansatz holen wir jeden Fußballfan auf den für ihn relevanten Kanälen ab und sind dank unseres dreiköpfigen Reporterteams vor Ort immer nah dran an der deutschen Nationalmannschaft. Mit unserer täglichen WM-Show auf SPORT1.de und YouTube sprechen wir zudem insbesondere neue junge Zielgruppen an."

- Highlights zu allen Spielen der WM als Video-on-Demand auf SPORT1.de und in den SPORT1-Apps

Zu jedem der 64 Spiele der FIFA WM 2018 bietet SPORT1 einen Highlight-Clip als Video-on-Demand an - bereits 45 Minuten nach Abpfiff kostenlos aus Deutschland abrufbar auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps. Die Highlight-Videos werden von SPORT1 mit deutschem Kommentar vertont.

"Hammer": Trainerbeben in Spanien überrascht Löw

- Der CHECK24 WM Doppelpass

Auch während der FIFA WM 2018 muss niemand auf Deutschlands bekanntesten Fußball-Talk verzichten: Der CHECK24 WM Doppelpass ist während der WM sechs Mal auf Sendung.

Moderator Thomas Helmer und Co-Moderatorin Ruth Hofmann empfangen jeden Sonntag vom 10. Juni bis zum Finaltag am 15. Juli live ab 11 Uhr eine hochkarätige Runde aus Sportjournalisten und Protagonisten des deutschen Fußballs. Gesendet wird dabei wie gewohnt aus dem Hilton Munich Airport Hotel.

Zur Runde der SPORT1-Experten gehören Marcel Reif, Thomas Strunz und Reinhold Beckmann. Gäste an diesem ersten WM-Wochenende sind Stefan Effenberg und der Weltmeister von 1990, Bodo Illgner.

- WM Aktuell: Die tägliche News-Sendung mit Oliver Schwesinger und Nele Schenker

Immer auf dem Laufenden sind Sie mit der täglichen News-Sendung vor und während der Fußball-Weltmeisterschaft.

In WM Aktuell präsentiert das Moderatoren-Team um Oliver Schwesinger und Nele Schenker alle Infos zur deutschen Nationalmannschaft sowie aktuelle Nachrichten, Interviews und Hintergrundberichte rund um die FIFA WM 2018 und begrüßt zahlreiche Studiogäste zum Gespräch über alle relevanten WM-Themen. Zudem werden die Pressekonferenzen aus dem deutschen Lager live aus Russland übertragen.

Das SPORT1-Reporterteam Jochen Stutzky, Onur Özdamar und Florian Plettenberg wird täglich live von vor Ort berichten.

- #wirfuer5 - Die WM Show täglich live auf SPORT1.de und YouTube

Begleitend zur TV-Berichterstattung werden die Fans in #wirfuer5 - Die WM Show auch auf SPORT1.de und YouTube täglich informiert und unterhalten.

Die interaktive Talkshow wird bis zum 16. Juli immer montags bis freitags um 13.00 Uhr (11. Juni - 6. Juli) oder 12.00 Uhr (9. Juli - 16. Juli) aus dem WM-Studio von SPORT1 in Ismaning gestreamt.

Laura Schlüter und Lisa Ramuschkat moderieren und begrüßen via Liveschalte nach Russland sowohl das SPORT1-Reporterteam als auch wechselnde Experten und Journalisten. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Interaktivität der Show: Votings und Tippspiele animieren die SPORT1-Community zum Mitmachen.

Neben allen wichtigen News von vor Ort werfen Laura Schlüter und Lisa Ramuschkat auch einen Blick auf die Social-Media-Aktivitäten der deutschen Nationalmannschaft und anderer Teams.

- Immer auf dem Laufenden mit SPORT1.de, den SPORT1 Apps und den sozialen Medien

Seit der Kaderbekanntgabe von Bundestrainer Joachim Löw am 15. Mai läuft auch auf SPORT1.de, in den SPORT1 Apps und sozialen Medien der WM-Countdown mit Vor-Ort-Berichterstattung von der deutschen Nationalmannschaft.

(WM-Spielplan als PDF zum Download)

Online und Mobile bietet SPORT1 während des Turniers neben der gewohnt umfangreichen Berichterstattung mit News, Interviews, Livetickern zu allen Spielen, Hintergründen sowie Kommentaren auch tägliche Diashows, Videos, Integration von Social-Media-Content und Umfrage.

Zudem werden auf SPORT1.de und YouTube alle Pressekonferenzen der deutschen Nationalmannschaft live übertragen. Als Bonbon für alle Social-Fans bietet SPORT1 jetzt auch eigene GIFs zum Turnier und zur Mitmachaktion #wirfuer5 an, die der eigenen Instagram-Story noch den richtigen WM-Touch verleihen.

- Reporter-Team vor Ort: So berichtet die SPORT1-Redaktion aus Russland

Die SPORT1-Redaktion ist - über die Hauptredaktion in Ismaning hinaus - bei der FIFA WM 2018 mit drei festen Reportern vor Ort in Russland: Nationalmannschaftsreporter Jochen Stutzky, Multimedia-Redakteur Onur Özdamar und Chefreporter Digital Florian Plettenberg.

Florian Plettenberg (l.), Jochen Stutzky (M.) und Onur Özdamar sind als Reporter für SPORT1 bei der WM in Russland © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/SPORT1

Das Trio ist bereits seit dem 23. Mai und dem Start des Trainingslagers in Südtirol im Einsatz und begleitet die deutsche Nationalmannschaft natürlich auch im Teamquartier Vatutinki nahe Moskau und zu allen Spielen während der WM.

- Warm-up wird während der WM zur interaktiven Show

WM Warm-up ist die interaktive Fußballvorschau zum Mitmachen auf allen SPORT1 Kanälen (TV, Youtube Stream, online) und wird während der FIFA WM 2018 sechs Mal auf SPORT1 zu sehen sein. Startschuss ist am Freitag, 15. Juni, um 12 Uhr. Die Fußballfans erwartet in der einstündigen Sendung eine Show mit Call-In-Elementen, Quiz, Torschreiaktionen, einem Rap-Battle und viele andere witzige Aktionen.

Natürlich gehören auch Vorausblicke auf die WM-Spiele und Analysen im Nachgang dazu. Dazu wird SPORT1-Nationalmannschaftsreporter Jochen Stutzky aus Russland live zugeschaltet. Es moderiert Torsten Knippertz, bekannt unter anderem als Stadionsprecher von Borussia Mönchengladbach und SPORT1-Co-Moderator im Fantalk. WM Warm-up wird neben der Ausstrahlung im Free-TV auch komplett via Facebook Live sowie YouTube gezeigt.

Thorsten Knippertz kommentiert WM Warm-up auf SPORT1 © SPORT1

- Das SPORT1 WM-Tippspiel - messen Sie sich mit den Experten

Richtig tippen - und 1.000 € abräumen - das geht beim Tippspiel von SPORT1 zur FIFA WM 2018! Melden Sie sich jetzt an, laden Sie alle Freunde ein und tippen Sie sich durch die WM. Dabei können Sie sich mit unseren Experten messen. Egal ob mit den Moderatoren Thomas Helmer, Nele Schenke und Oliver Schwesinger oder unserem Team vor Ort.

Jetzt anmelden und beim SPORT1-WM-Tippspiel mitmachen. Dem Gesamtsieger winken 1.000 €. Aber Dabeisein ist letztlich alles!

- #wirfuer5: WM-Kampagne auf allen Plattformen

SPORT1 begleitet seine Berichterstattung von der FIFA WM 2018 unter dem Motto #wirfuer5 mit einer umfassenden Multimedia-Kampagne über alle Plattformen hinweg.

Deutschland klatscht sich ab: Der Hashtag #wirfuer5 verweist dabei sowohl auf das Ziel der deutschen Nationalmannschaft, sich den fünften Stern zu holen, als auch auf den Zusammenhalt unter den Fans und das Feiern von Erfolgen des DFB-Teams.

Ziel der Kampagne ist es, Fans, Spieler und Trainer für die Mitmach-Aktion zu begeistern und dies in Fotos und Videos, in denen sich die Personen abklatschen, festzuhalten.