#wirfuer5 - Die WM-Show im LIVESTREAM:

SPORT1 startet in die Hot Week zur WM 2018 in Russland: In #wirfuer5 - Die WM-Show werden die Fans ab Montag, 11. Juni montags bis freitags um 13 Uhr (vom 11. Juni bis 6. Juli) bzw. 12 Uhr (vom 9. Juli bis 16. Juli) täglich informiert und unterhalten.

Laura Schlüter und Lisa Ramuschkat moderieren und begrüßen via Liveschalte nach Russland sowohl das SPORT1-Reporterteam als auch wechselnde Experten und Journalisten.

Besonderer Fokus liegt dabei auf der Interaktivität der Show: Votings und Tippspiele animieren die SPORT1-Community zum Mitmachen. Neben allen wichtigen News von vor Ort werfen Laura Schlüter und Lisa Ramuschkat auch einen Blick auf die Social-Media-Aktivitäten der deutschen Nationalmannschaft und anderer Teams.

SPORT1 begleitet seine Berichterstattung von der FIFA WM 2018™ unter dem Motto #wirfuer5 mit einer umfassenden Multimedia-Kampagne über alle Plattformen hinweg. Deutschland klatscht sich ab: Der Hashtag #wirfuer5 verweist dabei sowohl auf das Ziel der deutschen Nationalmannschaft, sich den fünften Stern zu holen, als auch auf den Zusammenhalt unter den Fans und das Feiern von Erfolgen des DFB-Teams.

Ziel der Kampagne ist es, Fans, Spieler und Trainer für die Mitmach-Aktion zu begeistern und dies in Fotos und Videos, in denen sich die Personen abklatschen, festzuhalten.