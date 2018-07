Was wird aus Joachim Löw? Nach dem historischen WM-Aus zieht sich der Bundestrainer am Wochenende zurück und entscheidet über seine Zukunft. Doch Fußball-Deutschland diskutiert bereits vielfach mögliche Nachfolge-Kandidaten.

Nun fällt auch der Name Jupp Heynckes: Im CHECK24 WM Doppelpass hat sich Rene Adler vehement für den langjährigen Erfolgscoach des FC Bayern ausgesprochen.

"Das wäre meine absolute Wunschlösung", sagte der Ex-Nationalkeeper. "Ich glaube, dass es kein Trainer als Jupp Heynckes besser kann, Menschen zu führen und zu verstehen. Der auch die Risse in dieser Mannschaft wieder kitten kann und zu einer Einheit formt."

Heynckes habe all das in den vergangenen "Jahren bei Bayern München sensationell gezeigt. Es braucht einen starken Trainer, der auch die politischen Themen managen kann - und das kann er."

Adler: Heynckes absolute Wunschlösung

Adler hegte allerdings Zweifel, dass der 73-Jährige für das Amt des Bundestrainer tatsächlich bereitstünde.

"Das müsste man dann wohl abermals mit seiner Frau und mit Cando (Heynckes' Hund, Anm. d. Red.) abstimmen", scherzte Adler. "Ihn von seinem Bauernhof wegzubekommen, wird wohl problematisch."

Zur Erinnerung: Heynckes hatte im Herbst 2017 - quasi als Freundschaftsdienst für Bayern-Präsident Uli Hoeneß - bis zum Ende der vergangenen Saison den Trainerjob für den in München entlassenen Carlos Ancelotti übernommen, obwohl er sich eigentlich bereits am 4. Juni 2013 in den Ruhestand verabschiedet hatte.

Ziege: Heynckes perfekt als Löw-Nachfolger

Auch für Christian Ziege wäre Heynckes "perfekt. Und du kannst für den Job des Bundestrainer da wohnen bleiben, wo du bist. Du bist dafür auch nicht von Montag bis Sonntag eingespannt."

Für Ex-Nationalspieler Ziege ist aber auch des kürzlich bei RB Leipzig ausgeschiedene "Ralph Hasenhüttl ein Kandidat. Er ist zu haben, und er hat gezeigt, dass er es kann."

Vor allem aber brauche man "einen, der Reibung erzeugt, einen vom Typ Matthias Sammer. Wenn diskutiert wird, macht es das besser. Wenn alle sagen, es ist alles wunderbar, kommt man nicht voran."

-----

Lesen Sie auch:

Ziege: DFB-Team fehlen Typen

WM-Frust: Süle attackiert Medien