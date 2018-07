Ultimativer Party-Rausch von den Champs-Elysees bis an die Cote d'Azur: Les Bleus sind wieder am langersehnten Ziel - Frankreich ist zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister!

In einem furiosen Finale besiegte die Equipe Tricolore Außenseiter Kroatien mit 4:2 (2:1). (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

"Es ist zu schön, zu wunderbar. Wir haben so viel Qualität an den Tag gelegt. Es ist so toll für mein junges Team. Dank harter Arbeit haben wir es geschafft", jubelte Frankreichs Trainer Didier Deschamps nach Abpfiff. "Vor zwei Jahren (verlorenes EM-Finale gegen Portugal, Anm. d. Red.) hat es noch sehr weh getan."

Im Moskauer Luschniki-Stadion führten ein Eigentor von Mario Mandzukic (18.), ein Foulelfmeter von Antoine Griezmann nach Videobeweis (38.), Paul Pogba (59.) und ein Traumtor von Shootingstar Kylian Mbappe (65.) die Franzosen zum zweiten Triumph nach 1998.

Perisic und Mandzukic als Pechvögel bei Kroatien

Kroatien hatte zwischenzeitlich durch Ivan Perisic (28.) ausgeglichen. Dazu verhalf Frankreichs Keeper Hugo Lloris mit einem Mega-Blackout infolge eines missglückten Dribblings, das Mandzukic dankend annahm (69.), dem Gegner zur Ergebnis-Kosmetik.

Der Erfolg der Franzosen war allerdings vor allem zu Beginn des torreichsten Endspiels seit 1966 und in der Schlussphase ein schweres Stück Arbeit. Die erstmalige Führung fiel zufällig wie kurios: Mandzukics Eigentor war das erste überhaupt in einem WM-Endspiel. Vorausgegangen war ein strittiger Freistoß des selbst "gefoulten" Griezmann.

Die Kroaten schlugen jedoch schnell zurück dank Perisic, ehe der Torschütze ebenso zur tragischen Figur geriet: Nach einer Ecke war dem Ex-Bundesliga-Akteur der Ball an die Hand gesprungen - der nicht immer auf der Höhe agierende Schiedsrichter Nestor Pitana (Argentinien) entschied nach Videobeweis auf Strafstoß.

Frankreich-Keeper Lloris mit Blackout

Nach der Pause verlegten sich die Franzosen auf ihr bekanntes Konterspiel, der Lohn waren die weiteren Treffer durch Pogba und Mbappe. Lloris' Fehler und viele Verzweiflungsangriffe der Kroaten in den letzten Minuten brachten den Triumph nicht mehr in Gefahr.

Das Team um Superstar Luka Modric konnte seinem Ruf als Comeback-Team nicht mehr gerecht werden.

Griezman, zum "Mann des Spiels" gewählt, erklärte hinterher dennoch: "Kroatien war ein starker Gegner. Ich weiß gar nicht wo ich bin. Wir haben uns Stück für Stück reingekämpft, das Herz ist glücklich. Wir haben es geschafft, wir bringen den Pokal wieder nach Frankreich."

Deschamps schreibt Geschichte als Spieler und Coach

Der zweite WM-Platz ist für Kroatien dennoch der größte Fußball-Erfolg nach dem dritten Platz vor 20Jahren. Frankreichs Deschamps wiederum setzte sich mit dem Titel ein weiteres Denkmal: 1998 hatte er den Pokal als Kapitän entgegen genommen.

Der 49-Jährige ist nach Franz Beckenbauer und Mario Zagallo der dritte Fußballer, der als Spieler und Trainer Weltmeister wurde. "Aber der Trainer steht nur Hintergrund. Dieses Match gehört meinen Jungs", sagte Deschamps. "Der Stolz ist da, aber ich denke nicht an mich.