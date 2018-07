Die kolumbianische Nationalmannschaft muss im WM-Achtelfinale gegen England auf Superstar James verzichten.

Der Mittelfeldspieler von Bayern München, der an einem Bluterguss in der rechten Wade laboriert, steht nicht im Kader der Südamerikaner für das Spiel im Moskauer Spartak-Stadion am Dienstag (ab 20.00 Uhr im LIVETICKER).

Die Blessur hatte James im letzten Gruppenspiel gegen Senegal (1:0) erlitten. Das erste WM-Spiel gegen Japan (1:2) hatte der Torschützenkönig der WM 2014 in Brasilien wegen Problemen in der linken Wade verpasst. Nach seinen zwei Vorlagen beim 3:0 gegen Polen musste er gegen Senegal in der 31. Minute ausgewechselt werden.

Am Montag auf der Abschlusspressekonferenz hatte Trainer Jose Pekerman noch die Hoffnung auf einen Einsatz von James geschürt. "Es gibt gute Neuigkeiten nach den medizinischen Test. Es ist keine gravierende Verletzung. Wir haben eineinhalb Tage und werden sehen, wie er sich fühlt. Wir hoffen, dass er spielen kann", hatte der Argentinier gesagt.

Bei den Engländern kehrt hingegen Mittelfeldspieler Dele Alli nach auskurierter Oberschenkelzerrung in die Startformation zurück. Der 22-Jährige von Tottenham Hotspur hatte die Vereltzung beim 2:1-Erfolg im Auftaktspiel gegen Tunesien erlitten und die Spiele gegen Panama (6:1) und Belgien (0:1) verpasst.

Im Sturmzentrum hofft England auf weitere Treffer von Hary Kane, der bereits fünf Mal zugeschlagen hat.

Die Aufstellungen:

KOLUMBIEN - ENGLAND

KOLUMBIEN: Ospina - Arias, Mina, D. Sanchez, Mojica - C. Sanchez, Barrios - Cuadrado, Quintero, Lerma - Falcao

ENGLAND: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Henderson - Trippier, A. Young - Alli, Lingard - Sterling - Kane

