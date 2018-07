Frankreichs 180-Millionen-Mann Kylian Mbappe ist als drittjüngster Spieler, der in einem WM-Finale stand, in die Fußball-Annalen eingegangen. Der Angreifer von Paris Saint-Germain war am Sonntag im Endspiel gegen Kroatien in Moskau 19 Jahre und 207 Tage alt.

Jünger waren nur der Brasilianer Pele 1958 in Schweden (17 Jahre und 249 Tage) sowie der Italiener Giuseppe Bergomi 1982 in Spanien (18 Jahre und 201 Tage).