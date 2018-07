Zlatan Ibrahimovic löst Wettschulden nach Wette mit David Beckham ein

Zlatan Ibrahimovic (36) hält Wort und begibt sich wegen einer verlorenen Wette gegen David Beckham auf eine "unangenehme" Reise nach London.

"David, ich habe verloren. Ich komme im England-Trikot nach Wembley und esse Fish and Chips", sagte Ibrahimovic am Donnerstag in einem Video, das die BBC veröffentlichte. Ibrahimovic versicherte: "Das ist okay für mich. Ich freue mich auf das Spiel."

Ibrahimovic und Beckham hatten vor dem WM-Viertelfinale zwischen Schweden und England auf den Sieger gewettet. Weil Beckhams Engländer 2:0 gewannen, muss Ibrahimovic nun ein Länderspiel der Engländer im ungewohnten Shirt besuchen und das typisch britische Essen verzehren.

Ibrahimovic bot Beckham die Wette an

Dabei hatte Ibrahimovic die Wette selbst angeboten. Vor dem WM-Viertelfinale schrieb er zunächst auf Twitter: "Yo, David Beckham, wenn England gewinnt, gebe ich dir ein Abendessen, wo auch immer aus, aber wenn Schweden gewinnt, kaufst du mir bei Ikea, was auch immer ich will, okay?"

Ibrahimovic und Beckham vereinbaren irre Wette

Beckham, der früher bei Ibrahimovics jetzigem Klub Los Angeles Galaxy in der nordamerikanischen Major League Soccer spielte, antwortete prompt: "Wenn Schweden gewinnt, werde ich persönlich mit dir zu Ikea fahren und dir kaufen, was auch immer du für deine neue Villa in L.A. brauchst", schrieb der 43-Jährige bei Instagram. Als Wetteinsatz im Falle einer schwedischen Niederlage schlug er dann Ibrahimovics Reise nach London vor.

Beckham, lange Zeit Kapitän der Three Lions, spielte von 1996 bis 2010 in der englischen Nationalmannschaft und absolvierte 115 Länderspiele (17 Tore). Eine Partie mehr hat Ibrahimovic für sein Land auf dem Konto, ist mit 62 Treffern Rekordtorschütze der Skandinavier. 2016 war er nach dem Vorrunden-Aus bei der EURO in Frankreich aus der Nationalmannschaft zurückgetreten.