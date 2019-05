Die schwedische Nationalspielerin Amanda Ilestedt wechselt zur kommenden Saison innerhalb der Frauen-Bundesliga von Turbine Potsdam zu Bayern München. Die 26 Jahre alte Abwehrspielerin erhält beim Tabellenzweiten einen Zweijahresvertrag.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe in München, die Frauen des FC Bayern sind ein absolutes Top-Team. Ich will mich mit all meiner Erfahrung und meinem Können einbringen und mit der Mannschaft um Titel kämpfen", sagte Ilestedt bei ihrer Vertragsunterzeichnung.

