Kellermann vor Pokalfinale: FCB "das Nonplusultra"

Ralf Kellermann sieht seinen VfL Wolfsburg als Außenseiter im DFB-Pokalfinale gegen Bayern München. Der große nationale Rivale sei derzeit "das Nonplusultra im deutschen Frauenfußball", sagte der Sportdirektor der Wölfinnen vor dem Endspiel am Donnerstag in Köln (16.00 Uhr/ZDF und Sky).

Die erfolgsverwöhnten Wolfsburgerinnen hatten zuletzt gegen die Bayern-Frauen in der Liga 0:4 verloren. Die Münchnerinnen sicherten sich am Wochenende auch die deutsche Meisterschaft. Dennoch will das Team um Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp die beeindruckende Serie im Pokal fortsetzen. Wolfsburg gewann neun Mal in Folge den Titel und ist seit 49 Spielen in dem Wettbewerb unbesiegt.