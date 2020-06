vergrößernverkleinern Die Frauen des VfL Wolfsburg feierten in Essen einen souveränen Sieg © Imago

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Die Frauen des VfL Wolfsburg feiern in der Bundesliga in Essen einen souveränen Sieg. Verliert Bayern München am Sonntag ist die Titelverteidigung perfekt.