vergrößernverkleinern Florijana Ismaili (r.) wird nach einem Unfall vermisst © Getty Images

In der Schweiz machen sich Fußballfans große Sorgen um eine Nationalspielerin. Florijana Ismaili wird nach einem Badeunfall im Comer See vermisst. Die Suche dauert an.