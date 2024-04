Hegering über Pokalfinale: "Das ist unser Saisonhighlight"

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg legen angesichts des großen Rückstands in der Bundesliga ihren vollen Fokus auf das Pokalfinale in Köln. "Das ist für uns jetzt das absolute Saisonhighlight. Die letzten Spiele laufen jetzt als Vorbereitung auf das Finale", sagte Innenverteidigerin Marina Hegering am Rande der Verleihung der Sepp-Herberger-Awards in Berlin.