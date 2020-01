Horror-Gesichtsverletzung bei Liverpools Torhüterin Fran Kitching.

Am vergangenen Dienstag verletzte sie sich an der Stirn und musste für das Spiel der Liverpool-Frauen am Sonntag passen.

Auf Instagram postete Kitching am Sonntagabend ein Bild ihrer Verletzung und schrieb: "Das passierte im Training am Dienstag und ist der Grund, warum ich nicht beim Spiel dabei bin."

Kitching ergänzte: "Dies ist wohl die schlimmste Verletzung, die ich je als Torhüterin hatte aber nach vielen Schwellungen und Schmerzen (ich sah aus wie ein Kohlgesicht). Doch nun kann ich endlich sagen, dass ich mich besser fühle und bereit bin, wieder auf dem Platz zu stehen."

Abschließend schrieb sie: "Wir sehen uns bald wieder auf dem Feld. Grüße von Fran aka HP (Harry Potter, Anm. d. Red.)."

Auch ohne die verletzte Torhüterhin gewann das Frauen-Team der Reds mit 1:0 gegen Bristol City.