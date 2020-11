Alex Morgan hat nur sechs Monate nach der Geburt ihrer Tochter ihr Comeback gefeiert.

Beim Debüt für ihren neuen Klub Tottenham Hotspur wurde die WM- und Olympiasiegern aus den USA in der 69. Spielminute eingewechselt.

Dem hart umkämpften Spiel gegen FC Reading konnte die 31-Jährige aber keine entscheidende Wendung mehr geben, die Partie endete 1:1. Morgan hatte über ein Jahr nicht mehr auf dem Platz gestanden, am 7. Mai kam ihre Tochter Charlie Elena Carrasco zur Welt. Zuletzt war sie an Olympique Lyon ausgeliehen gewesen, 2020 wechselte sie zu den Spurs.

Morgan teilte auf Instagram ein Bild von sich und der Kleinen am Spielfeldrand - und zeigte sich dabei hocherfreut.

Über ihr Comeback, aber auch über den Wahlsieg von Joe Biden in der Präsidäntschaftswahl in ihrer Heimat. "Heute war für mich persönlich ein Meilenstein (und natürlich für unser Land!!!). So froh, wieder auf dem Platz zu stehen und zu machen, was ich liebe."