Wenn die USA am Dienstag gegen Thailand in die Frauen-WM startet (Frauen-WM: USA - Thailand, Di. ab 21 Uhr im LIVETICKER), wird eine Spielerin ganz besonders im Fokus stehen.

Alex Morgan zählt nicht nur zu den größten Stars auf dem Platz, sondern auch im Internet. Fast sechs Millionen Follower hat die 29-Jährige alleine auf Instagram, ist damit die Social-Media-Queen des Turniers und lässt obendrein selbst einige der männlichen Kollegen vor Neid erblassen.

Mats Hummels, immerhin Weltmeister und fünffacher deutscher Meister mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern München, kommt beispielweise gerade einmal auf 2,6 Millionen, also nicht einmal die Hälfte der Zahlen von Morgan.

Morgan tritt in Fußstapfen von Heidi Klum

Die Akteurin der Orlando Pride ist in ihrer Heimat ein absoluter Superstar, ziert dort aktuell sogar das Cover des legendären Sports Illustrated Swimsuit Issue. Ihre Vorgängerinnen auf dem einmal jährlich erscheinenden Magazin sind so klangvolle Namen wie Heidi Klum oder Tyra Banks, denen mit der Coverzierung ihren Durchbruch in der Modeindustrie gelang.

Auch Irina Shayk, Ex-Freundin von Cristiano Ronaldo und aktuell mit Hollywood-Star Bradley Cooper zusammen, schaffte es bereits auf die Titelseite der 1964 erstmals erschienenen Zeitschrift.

Bei den DFB-Frauen ist Melanie Leupolz mit im Vergleich zu Morgan eher wenigen 119.000 Fans die Spitzenreiterin. Groß stören wird sich die Bayern-Spielerin daran aber nicht. Den schlussendlich zählt die Leistung auf dem Platz - und nicht im Internet.