In diesem Derby steckt so viel Brisanz, da wird selbst um den Austragungsort gestritten - und kurzerhand wieder umentschieden.

Das Regionalliga-Spiel zwischen FC Bayern II und 1860 München am 29. April (ab 15 Uhr Uhr LIVE im TV und STREAM auf SPORT1) findet jetzt doch nicht in der Allianz Arena, sondern im Stadion an der Grünwalder Straße statt.

Darauf einigte sich der Rekordmeister mit Fanvertretern. "Es war unseren Fans sehr wichtig, dass wir das Rückspiel an gleicher Stätte des siegreichen Hinspiels veranstalten. Das haben wir akzeptiert", sagte Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge.

Fans begrüßen die Entscheidung

Ursprünglich wollten die Bayern-Verantwortlichen für das Spiel in die Arena ausweichen, um das Derby zu einem Aufstiegsendspiel vor großer Kulisse zu machen.

Fans monierten, dass die zweite Mannschaft ihre Heimat seit Jahrzehnten an der Grünwalder Straße habe. Mit dem angedachten Umzug würde "ein Stück Fußballkultur" vernachlässigt. "Wir begrüßen diese Entscheidung des FCB außerordentlich und sind darüber sehr erleichtert", teilte der Fan-Dachverband Club Nr. 12 via Facebook mit.

Entsprechende Tickets müssen nun bis Ende März neu geordert werden.

Die beiden Teams belegen in der Regionalliga Bayern derzeit die ersten beiden Plätze, der Vorsprung von 1860 auf die Bayern-Reserve ist mit neun Punkten allerdings deutlich. (SERVICE: Tabelle Regionalliga Bayern)