Die SG Wattenscheid 09 hat in der Regionalliga West das Duell zweier ehemaliger Bundesligisten bei Alemannia Aachen gewonnen.

Auf dem Tivoli setzten sich die Gäste mit 2:0 (1:0) durch und verhinderten dadurch einen Fehlstart in die Saison. Diesen legte dafür die Alemannia nach der zweiten Niederlage im zweiten Saisonspiel hin (DATENCENTER: Die Tabelle der Regionalliga West).

Steve Tunga brachte Wattenscheid in der 31. Spielminute in Führung. Für die endgültige Entscheidung sorgte Fabio Dias in der Nachspielzeit (DATENCENTER: Ergebnisse/Spielplan).

"Es war ein dreckiger Sieg. Aber das ist mir gerade egal", sagte Tunga nach der Partie im Gespräch mit SPORT1.

Nach der Auftaktpleite gegen Borussia Mönchengladbach II kann Wattenscheid jetzt etwas entspannter die kommenden Aufgaben angehen.