Und wieder nichts mit dem Premierensieg: Die deutsche Nationalmannschaft hat auch im sechsten Anlauf in der Nations League den ersehnten ersten Erfolg verpasst.

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw musste sich am Sonntagabend in Basel gegen die Schweiz mit einem enttäuschenden 1:1 (1:0) begnügen - und war damit sogar noch gut bedient.

SPORT1 fasst die Stimmen vom ZDF und aus der Mixed Zone zusammen.

Anzeige

Toni Kroos: War ähnlich wie gegen Spanien! Wir müssen es hinten raus besser machen. Wir hatten zu viele Ballverluste. Wenn sechs Punkte zu verteilen sind und du nur zwei holst, ist das enttäuschend.

Ilkay Gündogan: Ich bin etwas angepisst! Wir haben vorne Bälle unnötig verloren. Wir dominieren das Spiel und hätten die Führung ausbauen können. Nach dem 1:1 war es dann schwierig. Insgesamt ein sehr ärgerliches Spiel. Das geht mir auf den Sack. Ich bin unzufrieden. Schon gegen Spanien haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel gemacht. Wir haben zwei Punkte verschenkt

Julian Draxler: Das war heute nicht unser bestes Spiel. Wie gegen Spanien war die erste Halbzeit gut, dann haben wir immer mehr abgebaut. Von einer Riesenenttäuschung würde ich nach dem zweiten Unentschieden im zweiten Spiel nicht sprechen.

Joachim Löw: Leider hat es nicht zum Sieg gereicht. Haben es wieder versäumt das 2:0 zu machen. In der 2. Halbzeit haben wir die Schweiz zurück ins Spiel kommen lassen. So geht das Unentschieden in Ordnung. Wenn man zwei mal 1:0 führt und es nicht nach hause bringt, ist das ärgerlich. Im Oktober greifen wir dann wieder an.