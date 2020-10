Mittelfeld-Star Kevin De Bruyne ist vorzeitig aus dem Lager der belgischen Fußball-Nationalmannschaft abgereist.

Wie der belgische Verband verkündete, ist der 29-Jährige bereits zu seinem Verein Manchester City zurückgekehrt. "Er wäre für das Spiel gegen Island nicht fit", hieß es in der Mitteilung vor der Nations-League-Partie der Belgier am Mittwoch in Reykjavik.

De Bruyne war bei der 1:2-Niederlage Belgiens am Sonntag in England nach 73 Minuten ausgewechselt worden.

Nationaltrainer Roberto Martinez hatte dies als Vorsichtsmaßnahme bezeichnet, aber zugegeben, dass sein Starspieler "nicht bei 100 Prozent" gewesen sei.

Das nächste Spiel mit City steht am kommenden Samstag in der Premier League gegen den FC Arsenal an.