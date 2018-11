Die TSG Hoffenheim will in der Youth League die Tabellenführung behaupten.

Bevor am Abend die besten Mannschaften Europas in der UEFA Champions League aufeinandertreffen, misst sich der Nachwuchs dieser Teams in der UEFA Youth League. Die TSG-Youngster reisen am vierten Spieltag zum Spitzenspiel nach Lyon (Youth League: Olympique Lyon - TSG Hoffenheim ab 14 Uhr im LIVESTREAM und im LIVETICKER). Mit einem Sieg können sie sich von ihrem Verfolger absetzen.

Im Hinspiel vor zwei Wochen setzte sich Hoffenheim im heimischen Dietmar-Hopp-Stadion gegen Olympique Lyon klar mit 3:1 durch. Die Kraichgauer feierten den dritten Sieg im dritten Spiel. Lyon dürfte auf eine Revanche aus sein. (Tabelle der Youth League)

Bayern brauchen Sieg

Der FC Bayern München steht bereits ordentlich unter Druck. Die Münchner haben erst vier Zähler auf dem Konto und brauchen dringend einen weiteren Sieg im Rückspiel gegen AEK Athen (Youth League: FC Bayern München - AEK Athen ab 14 Uhr im LIVESTREAM und im LIVETICKER).

Im Hinspiel gelang den Bayern beim 3:1-Sieg ein Befreiungsschlag. Trotzdem stehen die Münchner aktuell nur auf Rang drei der Tabelle.

So können Sie die Youth League live verfolgen:

Livestream: Sport1.de

Liveticker: Sport1.de