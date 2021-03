Nicht nur Frankreich und Spanien tun sich schwer! Mit England hat ein weiterer Favorit in der Qualifikation zur WM 2022 einige Probleme offenbart.

Im zweiten Gruppenspiel mühten sich die Three Lions in Albanien zu einem 2:0 (1:0) und bleiben Spitzenreiter in Gruppe I.

Mann des Abends war Star-Stürmer Harry Kane (Tottenham Hotspur), der das Führungstor in der 38. Minute erzielte und auch das 2:0 durch Mason Mount (Chelsea) in der 63. Minute vorbereitete.

Dänemark mit Torflut

Einen Kantersieg feierte dagegen Dänemark. Gegen Moldau trafen beim 8:0 (5:0) Ex-Ajax-Juwel Kasper Dolberg (jetzt OGC Nizza) und Mikkel Damsgaard (Sampdoria) jeweils doppelt.

Auch der Hoffenheimer Robert Skov und Marcus Ingvartsen von Union Berlin trugen sich in die Torschützenliste ein.

Die Dänen sind Tabellenführer in Gruppe F. (Die Tabellen der WM-Qualifikation)

Armenien schockt Island

In der Gruppe J mausert sich Armenien bislang zum stärksten Gruppengegner des DFB-Teams. (Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Nach dem 1:0-Sieg gegen Liechtenstein gewann die Auswahl auch gegen Island mit 2:0 (0:0), die Tore erzielten Barseghyan (53.) und Bayramyan (74.).

Für Island ist es nach dem 0:3 gegen die DFB-Auswahl die zweite Niederlage, sie sind Tabellenschlusslicht.