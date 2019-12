Das Viertelfinale um den deutschen Handball-Pokal zwischen dem TVB Stuttgart und Titelverteidiger THW Kiel ist am Dienstag in der 37. Minute unterbrochen worden.

Beim Stand von 22:19 für den THW ertönte ein Feueralarm, die Halle wurde daraufhin komplett evakuiert. Nach Informationen des THW wurde offenbar im Kioskbereich die Brandmeldeanlage ausgelöst. Beide Mannschaften seien sicher untergebracht.

Das Ticket für das Final Four in Hamburg (4./5. April) hatten zuvor die MT Melsungen (33:30 gegen die Füchse Berlin) und der TBV Lemgo Lippe (26:23 bei den Eulen Ludwigshafen) gelöst. Abgeschlossen wird das Viertelfinale am Mittwoch mit der Begegnung zwischen den Rhein-Neckar Löwen und der TSV Hannover-Burgdorf.