Start frei für die Mission EM-Edelmetall!

Vom 9. Januar bis zum 26. Januar steigt in Österreich, Schweden und Norwegen die 14. Handball-Europameisterschaft. Mittendrin ist auch die deutsche Nationalmannschaft, die sich 2004 und 2016 bereits die kontinentale Krone aufsetzen konnte.

Wenn es nach Bundestrainer Christian Prokop geht, soll die deutsche Auswahl auch in diesem Jahr wieder ein gehöriges Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden. Im ersten Test gegen Island will man sich nun das nötige Selbstvertrauen holen, um mit einem guten Gefühl nach Trondheim zu fahren, wo die Gruppe C ihre Spiele austrägt.

Das Spiel Deutschland - Island im LIVETICKER

+++ Gendekminute für Spengler +++

Kurz vor Anpfiff gibt es noch eine Gedenkminute für Rudol Spengler. Der ehemalige Handballspieler und -trainer war im Dezember 2019 verstorben.

+++ Ehre für Pekeler +++

Hendrik Pekeler wird vor dem Spiel für sein 100. Länderspiel geehrt. Dies war zwar schon im September, nun ist aber der passende Rahmen dafür gefunden worden.

+++ Zeit für die Nationalhymnen +++

Nur noch wenige Augenblicke bis zum Anpfiff: Zeit für die Hymnen. Zuerst wird Lofsöngur, die Hymne der Gäste aus Island, gespielt. Danach erklingt die deutsche Hymne.

+++ Die Halle ist voll +++

Die deutschen Fans sind schon wieder heiß auf die Europameisterschaft. 10.000 Zuschauer haben sich in Mannheim eingefunden, um gemeinsam mit dem DHB-Team den ersten Schritt zu machen.

+++ DHB mit Verletzungspech +++

Nach mehreren Absagen musste zum Jahreswechsel auch Franz Semper vom SC DHfK Leipzig absagen. Nach Steffen Weinhold (THW Kiel) und Fabian Wiede (Füchse Berlin) fällt damit schon der dritte Rückraum-Linkshänder aus.

+++ Herzlich willkommen +++

In Mannheim unterzieht sich die deutsche Handballnationalmannschaft ihrem ersten Härtetest. Gegen Island ist das Ziel klar, wenn es nach 2016-Europameister Andreas Wolff geht. "Wir müssen Geilheit auf das Turnier entfachen."