Die EHF-Handball-Europameisterschaft der Männer 2020 ist die 14. Auflage des Turniers und wird vom 9. bis 26. Januar 2020 in den drei Ländern Österreich, Norwegen und Schweden ausgetragen.

Nicht nur die Anzahl der Gastgeber-Länder steigt: Auch die Anzahl der teilnehmenden Teams hat sich von 16 auf 24 Teams erhöht. (Alle Spiele der Handball-EM ab 9. Januar im LIVETICKER bei SPORT1)

Deutschland verpasste WM-Titel 2019 im eigenen Land

Bei der Handball-WM 2019 im eigenen Land verpasste die deutsche Nationalmannschaft knapp eine Medaille und scheiterte im Halbfinale.

Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop möchte sich nun erneut an die Weltspitze heranspielen.

Durch die Verletzungen etlicher Stammkräfte im Rückraum gehen die Deutschen allerdings mit einem Handicap an den Start. Jedoch hatten sie auch vor der EM 2016 mit zahlreichen verletzungsbedingten Absagen zu Kämpfen - das Ende ist bekannt.

Die vergleichsweise einfache Gruppe könnte dabei zum Vorteil werden.

SPORT1 gibt einen Überblick über den Spielplan, Termine, Gruppen, Mannschaften, Modus und Infos zur Übertragung live im TV und Stream

Der Modus der Handball-EM 2020

Die 24 teilnehmenden Mannschaften spielen bei der EM in Norwegen, Österreich und Schweden (9. bis 26. Januar) in sechs Vorrundengruppen.

Die ersten beiden Teams jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein. Die Punkte werden dabei mitgenommen.

In der Hauptrunde gibt es dann zwei Sechsergruppen, die in Wien und Malmö ausgespielt werden. Die beiden bestplatzierten Mannschaften der beiden Gruppen erreichen das Halbfinale.

Das EM-Finale findet am 26. Januar statt.

Die Neuheiten der Handball-EM 2020

Die erste paneuropäische EM ist in vielerlei Hinsicht ein absolutes Novum. Erstmals richten drei Verbände das Turnier aus.

Zudem wurde das Teilnehmerfeld von 16 auf 24 Mannschaften aufgestockt, was zur Folge hat, dass in den zweieinhalb Turnierwochen insgesamt 65 statt bisher 47 Spiele ausgetragen werden.

Wenn es am Schlusstag um die Medaillen geht, haben die Teams bereits acht Spiele in den Knochen.

Die Gruppen der Handball-EM 2020

Gruppe A in Graz: Kroatien, Weißrussland, Montenegro, Serbien

Gruppe B in Wien: Österreich, Tschechien, Nordmazedonien, Ukraine

Gruppe C in Trondheim: Spanien, Deutschland, Lettland, Mazedonien

Gruppe D in Trondheim: Frankreich, Norwegen, Portugal, Bosnien und Herzegowina

Gruppe E in Malmö: Dänemark, Ungarn, Island, Russland

Gruppe F in Göteborg: Schweden, Slowenien, Schweiz, Polen

Der deutsche Kader

Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Johannes Bitter (TVB Stuttgart)

Rückraum Mitte: Paul Drux (Füchse Berlin), Marian Michalczik (TSV GWD Minden)

Rückraum rechts: David Schmidt (TVB Stuttgart), Kai Häfner (MT Melsungen)

Rückraum links: Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf), Philipp Weber (SC DHfK Leipzig), Julius Kühn (MT Melsungen)

Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen), Timo Kastening (TSV Hannover-Burgdorf)

Linksaußen: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Zieker (TVB Stuttgart)

Kreis: Hendrik Pekeler (THW Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Wiencek (THW Kiel), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt)

Die Favoriten der Handball-EM 2020

An Dänemark als aktuellem Olympiasieger und Weltmeister führt kaum ein Weg vorbei. Auch Norwegen zählt nach WM-Platz zwei vor einem Jahr zu den ganz heißen Anwärtern auf den Titel.

Dahinter tummeln sich die üblichen Verdächtigen: Frankreich, Spanien, Schweden, Kroatien und Deutschland. Aufgrund der Leistungsdichte dürfte am Ende die Tagesform eine große Rolle spielen.

Der Spielplan der Handball-EM 2020

1. Spieltag, 9. Januar

Gruppe A: Weißrussland - Serbien (18.15), Kroatien - Montenegro (20.30)

Gruppe C: Deutschland - Niederlande (18.15 im ZDF), Spanien - Lettland (20.30)

10. Januar

Gruppe B: Tschechien - Österreich (18.15), Nordmazedonien - Ukraine (20.30)

Gruppe D: Frankreich - Portugal (18.15), Norwegen - Bosnien und Herzegowina (20.30)

Gruppe F: Slowenien - Polen (18.15), Schweden - Schweiz (20.30)



11. Januar

Gruppe E: Ungarn - Russland (16.00), Dänemark - Island (18.15)



2. Spieltag, 11. Januar

Gruppe A: Kroatien - Weißrussland (16.00), Montenegro - Serbien (18.15)

Gruppe C: Lettland - Niederlande (16.00), Spanien - Deutschland (18.15 in der ARD)



12. Januar

Gruppe B: Tschechien - Nordmazedonien (16.00), Österreich - Ukraine (18.15)

Gruppe D: Portugal - Bosnien und Herzegowina (16.00), Frankreich - Norwegen (18.15)

Gruppe F: Schweiz - Polen (16.00), Schweden - Slowenien (18.15)

13. Januar

Gruppe E: Island - Russland (18.15), Dänemark - Ungarn (20.30)



3. Spieltag, 13. Januar

Gruppe A: Montenegro - Weißrussland (18.15), Serbien - Kroatien (20.30)

Gruppe C: Lettland - Deutschland (18.15 im ZDF), Niederlande - Spanien (20.30)



14. Januar

Gruppe B: Österreich - Nordmazedonien (18.15), Ukraine - Tschechien (20.30)

Gruppe D: Bosnien und Herzegowina - Frankreich (18.15), Portugal - Norwegen (20.30)

Gruppe F: Schweiz - Slowenien (18.15), Polen - Schweden (20.30)



15. Januar

Gruppe E: Island - Ungarn (18.15), Russland - Dänemark (20.30)



HAUPTRUNDE

Gruppe I in Wien



16. Januar

1. Gruppe A - 1. Gruppe B

2. Gruppe A - 2. Gruppe C

1. Gruppe C - 2. Gruppe B



18. Januar

2. Gruppe A - 2. Gruppe B

1. Gruppe A - 2. Gruppe C

1. Gruppe C - 1. Gruppe B



20. Januar

1. Gruppe B - 2. Gruppe C

2. Gruppe A - 1. Gruppe C

1. Gruppe A - 2. Gruppe B



22. Januar

2. Gruppe B - 2. Gruppe C

2. Gruppe A - 1. Gruppe B

1. Gruppe A - 1. Gruppe C



Gruppe II in Malmö



17. Januar

1. Gruppe D - 1. Gruppe E

2. Gruppe D - 2. Gruppe F

1. Gruppe F - 2. Gruppe E



19. Januar

2. Gruppe D - 2. Gruppe E

1. Gruppe D - 2. Gruppe F

1. Gruppe F - 1. Gruppe E



21. Januar

1. Gruppe E - 2. Gruppe F

2. Gruppe D - 1. Gruppe F

1. Gruppe D - 2. Gruppe E



22. Januar

2. Gruppe E - 2. Gruppe F

2. Gruppe D - 1. Gruppe E

1. Gruppe D - 1. Gruppe F



SPIEL UM PLATZ 5 in Stockholm, 25. Januar

3. Hauptrundengruppe I - 3. Hauptrundengruppe II (16.00)



HALBFINALE in Stockholm, 24. Januar

1. Hauptrundengruppe I - 2. Hauptrundengruppe II (18.00)

2. Hauptrundengruppe I - 1- Hauptrundengruppe II (20.30)



SPIEL UM PLATZ 3 in Stockholm, 25. Januar

Verlierer Halbfinale I - Verlierer Halbfinale II (18.30)



FINALE in Stockholm, 26. Januar

Sieger Halbfinale I - Sieger Halbfinale II (16.30)

Die Handball-Europameister der vergangenen Jahre

2018: Spanien

2016: Deutschland

2014: Frankreich

2012: Dänemark

2010: Frankreich

2008: Dänemark

2006: Frankreich

2004: Deutschland

So können Sie die Handball-EM 2020 LIVE verfolgen:

TV: ARD, ZDF, (alle Partien mit deutscher Beteiligung), Eurosport (18 Partien ohne deutsche Beteiligung)

Stream: ARD, ZDF, Handball-Deutschland.TV (alle Partien ohne deutsche Beteiligung)

Ticker: SPORT1