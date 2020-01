Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat sich bei der EM in der Generalprobe für das entscheidende Spiel um Platz fünf mehr als schwer getan.

Im letzten Spiel der Hauptgruppe I gegen den Tabellenletzten Tschechien setzte sich das DHB-Team nur knapp mit 26:22 (13:10) durch und konnte im Charaktertest vor dem letzten EM-Auftritt gegen Portugal nicht überzeugen.

Handball-EM 2020: Spielplan, Ergebnisse und Tabellen

Deutscher Angriff stockt

Großes Sorgenkind bereitete einmal mehr der Angriff, wo die Mannschaft von Christian Prokop über weite Strecken viel zu verkrampft agierte. In der Auszeit richtete der Trainer daher deutliche Worte an seine Spieler: "Im Moment sind die dran, weil wir unsere Chancen nicht nutzen", sagte Prokop nach 22 Minuten beim Stand von 10:8.

Wenig später war ein erneutes Wachrütteln nötig: "Fantastische Abwehrarbeit, das ist hinten ein Erfolg, weil ihr schnell und tief verteidigt und keine dummen zwei Minuten rausarbeitet. Vorne möchte ich, dass wir aus dem Rückraum werfen, das aber entschlossener vorbereiten. Mehr Tiefe gerade in den Kreuzungen, egal welche Kombis. Also spielt das nicht so alibimäßig, nach dem Motto 'soll ich, soll ich nicht' - spielt das richtig mit Dampf."

DHB-Team sechs Minuten ohne Tor

Immerhin ging der erste Durchgang mit 13:10 an das deutsche Team. Nach der Pause blieb Deutschland allerdings sechs Minuten ohne eigenen Treffer, wodurch der Gegner sogar mit 14:13 in Führung gehen konnte.

In der Folge konnte sich das DHB-Team nicht absetzen - auch, weil es zu statisch agierte und damit das nötige Tempo fehlte. Prokop forderte, die Angriffe "in die Breite ausspielen und abzuräumen".

In der Schlussphase konnte sich Deutschland, auch dank doppelter Überzahl endlich absetzen, und den Sieg ins Ziel bringen.

Bitter erneut Man of the Match

Ein sicherer Rückhalt im deutschen Tor war erneut Johannes Bitter, der nach der Partie auch zum "Man of the Match" gekürt wurde.

Der Weltmeister von 2007 stand sicher gegen Tschechiens Shooter Ondrej Zdrahala und Regisseur Tomas Babak vom Bundesligisten Bergischer HC. Bitter bügelte auch Unkonzentriertheiten im deutschen Angriff aus, so parierte er kurz vor der Halbzeitpause einen Gegenstoß des frei vor ihm auftauchenden Babak.

Ein Aktivposten war auch Philipp Weber, der im EM-Verlauf immer mehr in die Spielmacher-Rolle hineinwuchs und die gebotenen Möglichkeiten einwandfrei nutzte. "Er macht heute wieder ein richtig gutes Spiel", sagte Teammanager Oliver Roggisch am ZDF-Mikrofon. Weber war mit fünf Treffern auch erfolgreichster deutscher Werfer.

Prokop rotiert wie angekündigt

Prokop nutzte die Partie wie angekündigt, um viel zu wechseln und die Spielanteile zu verteilen.

Auf Rechtsaußen erhielt Tobias Reichmann zunächst den Vorzug vor dem bislang überzeugenden Timo Kastening, Marian Michalczik kam nach 20 Minuten für Abwehrchef Hendrik Pekeler, im rechten Rückraum begann Kai Häfner.

Auch David Schmidt und Patrick Zieker, der auf Linksaußen früh für Kapitän Uwe Gensheimer ins Spiel kam, erhielten ihre Chance.