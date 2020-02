Der deutsche Handball-Bund geht mit einem neuen Bundestrainer in die Zukunft. Am Donnerstag verkündete der Verband völlig überraschend die Entlassung von Christian Prokop, der die Nationalmannschaft seit Sommer 2017 betreut hat.

Sein Nachfolger steht schon fest: Alfred Gislason soll das DHB-Team zu den Olympischen Spielen führen und dort das Ziel Goldmedaille realisieren.

Am Freitag stellt der Verband den 60 Jahre alten Ex-Kiel-Coach um 11.30 Uhr auf einer Pressekonferenz in Hannover vor. Zudem wird sich die DHB-Spitze zur Prokop-Entlassung äußern.

+++ Gislason fühlt mit Prokop +++

"Ich freue mich natürlich, Bundestrainer zu sein. Ich fühle mit Christian Prokop, dass es so gekommen ist. Das es so gekommen ist, ist für mich überraschend. Ich stand schon lange in Kontakt mit dem DHB, schon bevor mein Landsmann Sigurdsson verpflichtet wurde. Aber ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass es ein Traum für mich wäre, Bundestrainer zu werden."

+++ Michaelmann erklärt Entscheidung +++

"In Wien haben wir Prokop noch eine Jobgarantie ausgesprochen. Die Analyse nach dem Turnier hat aber eine andere Sicht auf die Dinge gegeben. Es tut uns leid für Prokop. Es war nicht geplant, der Wechsel auf der Trainerposition erfolgt rein aus sportlichen Gründen. Wir bedauern es, dass die Entscheidung von Christian als unfair empfunden wird. Aber wir haben als Präsidium diese Entscheidung getroffen. Es geht uns darum, die Zukunft des deutschen Handballs erfolgreich zu gestalten. Es geht um strategische Gründe."

+++ DHB-PK startet +++

Pünktlich um 11.30 Uhr startet die Pressekonferenz. Die gesamte DHB-Chefetage ist gekommen ebenso wie der Boss der HBL und Gislason.

+++ Gislason-Debüt im März +++

Der Isländer ist als Trainer auf Vereinsebene sehr erfahren und erfolgreich gewesen. Mit dem THW Kiel feierte der 60-Jährige unzählige Titel. Für die Nationalmannschaft wird er erstmals am 13. März an der Seitenlinie stehen, wenn das Team in Magdeburg ein Testspiel gegen die Niederlande absolviert. Ernst wird es dann zwischen 17. und 19. April, wenn die DHB-Männer gegen Schweden, Slowenien und Algerien um das Olympia-Ticket kämpft.

+++ Viel Kritik am DHB +++

Nach der Entscheidung, nicht mit Prokop weiterzumachen, prasselte auf den DHB und vor allem Vize-Präsident Bob Hanning harte Kritik ein. Ex-Nationalspieler Christian Schwarzer forderte die Verantwortlichen im Gespräch mit SPORT1 auf, sich zu hinterfragen.

Auch zahlreiche andere Funktionäre und Spieler reagierten überrascht bis irritiert. DHB-Kapitän Uwe Gensheimer zeigte sich "geschockt" und betonte, dass er die Entscheidung angesichts der Ergebnisse nicht nachvollziehen könne und dass die Arbeit mit Prokop zuletzt sehr gut funktioniert hätte.

+++ Willkommen zum Liveticker +++

Ab 11.30 Uhr lädt der DHB zur Pressekonferenz anlässlich des Wechsels des Bundestrainers. Für den entlassenen Christian Prokop übernimmt Alfred Gislason. Der Isländer wird bei der PK ebenso Rede und Antwort stehen wie DHB-Vizepräsident Bob Hanning. Auch Andreas Michaelmann und Axel Kromer nehmen auf dem Podium Platz.