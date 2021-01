Die deutschen Handballer haben in der EM-Qualifikation einen wichtigen Erfolg errungen.

Die Mannschaft von Bundestrainer gewann in Österreich mit 36:27 (22:16) und machte mit dem dritten Sieg im dritten Quali-Spiel einen großen Schritt in Richtung EM-Teilnahme.

Eine Woche vor Beginn der Weltmeisterschaft sammelte das deutsche Team zudem frisches Selbstvertrauen für das bevorstehende Turnier in Ägypten.

DHB-Team: Schiller ragt in Abwesenheit von Gensheimer heraus

Die neu formierte DHB-Auswahl zeigte beim Geisterspiel in Graz vor allem in der Offensive eine starke Leistung und kam immer wieder per Gegenstoß zu einfachen Abschlüssen.

Bester deutscher Torschütze war Linksaußen Marcel Schiller mit elf Treffern. Der 29-Jährige brillierte besonders von den 7-Meterlinie, wo er alle seiner acht Versuche im Tor unterbrachte. Zudem überzeugte das Torhüter-Duo Andreas Wolff und Johannes Bitter mit etlichen Paraden.

Nach dem Spiel zeigte sich Goalgetter Schiller trotzdem selbstkritisch. "Ich kann sehr zufrieden sein. Hinten war zum Glück ein Torwart drin, der mir ab und zu auch den Arsch gerettet hat. Da habe ich ein paar einfache Fehler gemacht, das muss ich abstellen. Aber offensiv kann ich natürlich sehr zufrieden sein."

Kapitän Uwe Gensheimer kam nicht zum Einsatz. "Er hat Schmerzen im Handgelenk, darum haben wir gesagt, er spielt heute nicht und erst am Sonntag", erklärte Bundestrainer Alfred Gislason das Fehlen seines Topstars.

DHB-Team vor baldigem Wiedersehen mit Österreich

Bereits am Sonntag (18.10 Uhr) trifft Deutschland in Köln ein weiteres Mal auf Österreich und kann mit einem erneuten Sieg vorzeitig das Ticket für die Europameisterschaft 2022 lösen. Es ist zugleich die Generalprobe für das WM-Turnier.

Die jeweils ersten beiden Teams sowie die vier besten Dritten der insgesamt acht Qualifikationsgruppen sichern sich ihr Ticket für die EM-Endrunde 2022 in Ungarn und der Slowakei.