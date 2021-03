Tokio-Ticket gelöst, Medaillen-Träume geweckt: Die deutschen Handballer haben sich für die Olympischen Spiele in Japan qualifiziert und mit teilweise begeisternden Auftritten die Hoffnung auf olympisches Edelmetall geschürt.

Durch das lockere 34:26 (17:14) gegen Algerien sicherte sich die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason die Teilnahme und setzte damit den passenden Schlusspunkt eines nahezu perfekten Wochenendes für den deutschen Handball. (SERVICE: Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Nach dem Remis gegen Vizeweltmeister Schweden (25:25) und dem imposanten Kantersieg im Schlüsselspiel gegen den EM-Vierten Slowenien (36:27) gelang der noch fehlende Punkt am Sonntag gegen den afrikanischen Außenseiter mühelos. (NEWS: Alles zum DHB-Team)

Zwar trübte die lange Zeit fahrige Vorstellung den guten Gesamteindruck, doch am Sieg des deutschen Teams bestand nie ein Zweifel. Bester Werfer zum Abschluss des Ausscheidungsturniers war Julius Kühn mit acht Toren.

Sechs Wochen nach der historisch schlechten WM (Platz 12) präsentierte sich das personell verstärkte deutsche Team in Berlin phasenweise wie ausgewechselt und verdiente sich das Olympia-Ticket redlich. (HINTERGRUND: Keeper im Krankenhaus: Bitter fehlt auch gegen Algerien)

Pünktlich zum "Wochenende der Wahrheit" (Bob Hanning) kitzelte Coach Gislason bei seinen Stars eine Top-Leistung in Angriff und Abwehr heraus. "Das Signal, das von diesem Turnier ausgeht, ist, dass wir in der Lage sind, mit den besten Teams mithalten können", bilanzierte DHB-Präsident Andreas Michelmann zufrieden.

Für den Deutschen Handballbund ist es die elfte Olympia-Teilnahme einer Männer-Nationalmannschaft, erklärtes Verbandsziel bei den Sommerspielen vom 23. Juli bis 8. August ist die Goldmedaille.

Daran hatte der DHB auch nach der WM in Ägypten festgehalten. Dafür sei man "in letzter Zeit ziemlich durch den Kakao gezogen worden", sagte Michelmann am Sonntag mit Genugtuung in der Stimme. Das deutsche Team gehöre "auf jeden Fall zum Kreis derjenigen, die die Möglichkeit dazu haben."

DHB-Team offensiv stark

Besonders imponierte die Vorstellung am Samstag gegen Slowenien, dem laut Spielmacher Philipp Weber "besten Länderspiel seit Jahren".

Der Druck, bei einer Niederlage praktisch aus dem Olympiarennen zu sein, schien die Mannschaft regelrecht zu beflügeln.

Hinten glänzte die DHB-Auswahl mit einer beweglichen 6:0-Abwehr um den starken Innenblock Hendrik Pekeler und Johannes Golla. Vorne strahlte das deutsche Team von sämtlichen Positionen Torgefahr aus und nutzte seine Chancen im Gegensatz zum Auftakt gegen die Schweden konsequent.

Michelmann hob am Sonntag den Anteil von Gislason hervor. Es sei "wichtig und gut, einen Trainer an der Seitenlinie zu wissen, der dieser berühmte Fels in Brandung ist". Genau aus diesem Grund habe man den Isländer vor einem Jahr verpflichtet.

Gala besonders gegen Slowenien auch dank Wolff

Auf dem Feld drückten gleich mehrere Spieler dem deutschen Spiel ihren Stempel auf.

Im Tor brillierte gegen Slowenien Andreas Wolff, im Rückraum überzeugten der wurfgewaltige Julius Kühn und Steffen Weinhold.

Am Kreis sammelte der Flensburger Golla fleißig Pluspunkte, und auf den Außenbahnen spielten sich Marcel Schiller, der Kapitän Uwe Gensheimer auf links in den Schatten stellte, und Timo Kastening in den Vordergrund.

Das Spiel im Stenogramm:

Algerien - Deutschland 26:34 (14:17)

Algerien: Zemouchi, Benmenni, Ghedbane - Naim (9), Ayoub (4), Badi (4/3), Bendjilali (3), Bellahcene (2), Chehbour (1), Saker (1), Hadidi (1), Abderahim (1)

Deutschland: Wolff (Kielce), Heinevetter (Melsungen) - Kühn (Melsungen/8), Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen/5/2), Wiencek (Kiel/4), Golla (Flensburg/4), Weinhold (Kiel/2), Groetzki (Rhein-Neckar Löwen/2), Weber (Leipzig/2), Häfner (Melsungen/2), Wiede (Berlin/2), Pekeler (Kiel/1), Heymann (Göppingen/1), Schiller (Göppingen/1/1), Kastening (Melsungen), Knorr (Minden).

Schiedsrichter: Hansen/Madsen (Dänemark)

Zeitstrafen: 5:1

Rote Karte: Abderahim (22.) wegen groben Foulspiels

Siebenmeter: 3/5:3/4

Zuschauer in Berlin: keine