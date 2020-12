Nach seiner überstandenen COVID-19-Erkrankung hofft Nationalspieler Juri Knorr auf seine Teilnahme an der Handball-WM im Januar in Ägypten. Der 20-Jährige feierte am Dienstagabend beim 28:23 von GWD Minden gegen den TBV Lemgo Lippe sein Comeback und erzielte zwei Treffer. Am Tag seiner Rückkehr hatte er noch einen Herz-Check absolviert. "Juri Knorr zeigt aktuell keine Folgeschäden nach COVID-19", teilte der behandelnde Arzt mit.

Knorr war am 20. November im Nachgang der Länderspielwoche der Nationalmannschaft mit Begegnungen gegen Estland sowie Bosnien und Herzegowina positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er wies in der Folgezeit schwere Symptome auf.

Die mögliche Rückkehr von Knorr dürfte Bundestrainer Alfred Gislason erfreut zur Kenntnis nehmen. Der Isländer musste zuletzt personell zahlreiche Rückschläge verkraften. Vier Akteure sagten ihren Start wegen Corona-Bedenken ab: Patrick Wiencek, Finn Lemke, Hendrik Pekeler und Steffen Weinhold. Drei Spieler können wegen Verletzungen nicht dabei sein: Fabian Wiede, Franz Semper und Tim Suton.