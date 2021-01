Wieder einmal endet ein großes Turnier für Uwe Gensheimer enttäuschend. Der Kapitän hat es mit den deutschen Handballern erneut nicht geschafft, sich den Traum vom Titel im Nationaltrikot endlich zu erfüllen.

Von dem 34-Jährigen wurde erwartet, dass er angesichts der vielen Absagen vorangeht und eine Führungsrolle einnimmt. Doch nicht jeder sieht es so, dass Gensheimer dieser Aufgabe ausreichend nachgekommen ist.

Nachdem das vorzeitige Aus bei der Weltmeisterschaft in Ägypten (Handball-WM 2021 vom 13. bis 31. Januar im LIVETICKER) durch die Niederlage gegen Spanien quasi besiegelt war, kam Kritik am Star der Rhein-Neckar Löwen auf.

Baur kritisiert Gensheimer scharf

Insbesondere die Aussagen von Ex-Nationalspieler Markus Baur hatten gesessen. "Vielleicht ist es zu viel für ihn: ein wichtiger Spieler zu sein und Kapitän der Mannschaft. Seine Körpersprache erstaunt mich", meinte der Weltmeister von 2007 in der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Auch von anderen Seiten wurden kritische Stimmen laut.

Vom Reporter des ZDF nach dem 31:24-Sieg gegen Brasilien am Samstagabend auf die aktuelle Kritik an seiner Person angesprochen, antwortete Gensheimer zunächst wie folgt: "Eigentlich habe ich keinen Bock, auf die Frage zu antworten."

Doch dann holte der Leader des DHB-Teams doch weiter aus.

"Die Statistiken sprechen da für sich. Ich weiß, dass ich besser Handball spielen kann", legte der Linksaußen los, um dann grundsätzliche Kritik am DHB-Spiel zu üben: "Hin und wieder könnte unser Spiel auch ein bisschen mehr auf die Linksaußenposition ausgerichtet werden von den Halben. Da kommt glaube ich auf der rechten Seite mehr an. Aber manchmal ist das so." (Spielplan und Ergebnisse der Handball-WM in Ägypten)

Gensheimer spricht von "Missgunst und Neid"

Gensheimer ging weiter ins Detail: "Man hat verschiedene Spielertypen in seinem Angriff. Kai (Häfner, Anm. d. Red.) macht das richtig gut im Eins-gegen-eins. Unsere Mittelleute räumen nach dem Eins-gegen-eins bisschen besser auf die rechte Seite ab. Es ist wie es ist. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwo der Vereinszugehörigkeit geschuldet ist. Missgunst und Neid sind da - so habe ich das Gefühl - schon ein bisschen da."

Wen genau er mit diesem Vorwurf meinte, behielt der Ex-PSG-Spieler für sich. Dennoch könnten diese Aussagen noch für Aufsehen sorgen, auch wenn er hinzufügte: "Nichtsdestotrotz denke ich, dass ich nach wie vor noch den Rückhalt in der Mannschaft habe."

Gensheimer gilt als der "Unvollendete" des deutschen Handball. Seit 2005 spielt er in der Nationalmannschaft, hat aber bis auf Olympia-Bronze 2016 noch keine großen Erfolge mit dem DHB-Team gefeiert. (Tabellen der Handball-WM 2021)

Beim Wintermärchen 2007 war er nicht im Kader, beim EM-Titel 2016 fehlte er verletzungsbedingt. In den vergangenen Jahren ruhte die größte Hoffnung zumeist auf dem Flügelspieler mit dem Gummihandgelenk, doch er kam vor allem 2020 und nun in Ägypten wieder nicht an seine Topform heran.