Die Damen des Düsseldorfer HC und des Clubs an der Alster spielen am Sonntag (11.30 Uhr) um den deutschen Meistertitel im Hallenhockey.

Düsseldorf setzte sich im Halbfinale des Final-Four-Turniers in Stuttgart am Samstag gegen den Harvestehuder THC in einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie mit 2:1 (0:1) durch.

Nach der Führung für den THC durch Emma Nolting (15.) drehte Teresa Martin Pelegrina die Partie mit einem Doppelschlag (32./35.).

Der Club an der Alster hatte zuvor leichteres Spiel. Die favorisierten Hamburgerinnen setzten sich souverän mit 7:2 (4:2) gegen den HTC Uhlenhorst Mülheim durch, mit drei Treffern hatte Lisa Altenburg (25./26./53.) großen Anteil am Finaleinzug.